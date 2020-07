MDG vil ha tilbake ekspressbussen

Meninger

Vi tar til orde for at en direkterute mellom Namsos og Trondheim må komme tilbake, og ønsker at AtB skal legge til rette for 30 minutters overgangsvindu mot hurtigbåtavgangene. MDG sine folkevalgte ønsker også at innbyggerne i distriktene skal få bedre kjennskap til hvilket rutetilbud som faktisk eksisterer.

MDG sine sommerønsker til AtB er ;

Direkterute mellom Namsos og Trondheim

Slingringsmonn på 30 min opp mot hurtigbåten

Bedre markedsføring av rutetilbudet i distriktene



Vi mener det er viktig å gjenopprette en direkte bussrute fra Namsos til Trondheim med avganger annen hver time. Det vil være et godt og forutsigbart busstilbud for de som bor på strekningen. Ved å kjøre innom på jernbanestasjonene i Stjørdal, Verdal, Levanger og Steinkjer vil det også bli en god kobling opp mot togtilbudet i nordre del av Trøndelag, sier kommunestyrerepresentant (MDG) Marion Fust Sæternes fra Namsos

Bussruten bør ha større slingringsmonn enn 10 minutter opp mot hurtigbåten. Vi mener en ventetid på 30 minutter i Namsos ved normal rute er godt innenfor det som er akseptabelt for reisende på denne strekningen, sier kommunestyrerepresentant for MDG i Nærøysund, Svein Kåre Johansen

Med et 30 minutters overgangsvindu vil det være sjelden at hurtigbåten har gått når bussen kommer. Det bør også i tillegg være rutiner for at hurtigbåten kan vente 30 minutter hvis bussen en dag skulle overstige ruten sin med mer enn 30 minutter. Det vil ikke bli ofte, og vi mener det er akseptabelt at de som venter på hurtigbåt stoppene på Jøa og Abelvær av og til kan oppleve at båten er litt forsinket. Det viktigste er å fylle båten med passasjerer og at ingen blir strandet i Namsos..

Det vi også foreslår er at kollektivtilbudet i fylket generelt markedsføres mye bedre. Hvorfor ser vi aldri annonser som lyser mot oss med: «Trondheim - Rørvik på x antall timer for kun kr xxx,-!»? Slike annonser ville sette fokus på at kollektivtilbud er tilgjengelig og attraktivt. Sånn som det er nå råder flyselskapene grunnen ganske alene med markedsføring av tilbud til de reisende..

De som skal reise med buss, båt, ferge eller tog er prisgitt å lete seg fram i tungleste rutetabeller som ofte opererer med kryptiske beskjeder om korrespondanse med andre ruter og med info om dager ruten ikke går. Priser er det vanskelig å finne Vi tør vedde på at hvis vi spurte samtlige innbyggere i Rørvik og Kolvereid om de visste når det går buss mellom Rørvik og Kolvereid, så ville svært få av dem kunne svare på det. Hvordan kan vi forvente at folk bruker et tilbud som de ikke kjenner til?

Vi vil også gi skryt til AtB for at de er ydmyke overfor det Ingvill Bjørnstad Åberg skrev om kollektivtilbudet i Ytre Namdal og korrespondansen fra buss til hurtigbåtruta Namsos - Rørvik - Leka på kaia i Namso.

MDG ved Tommy Reinås vil stille disse spørsmålene til fylkesrådmannen ift AtB i førstkommende fylkesutvalg etter sommerferien.