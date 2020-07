Sykelønnen er en del av Norges beredskap

Meninger

Alle kan bli syke – og når vi blir det ligger det en stor trygghet i at vi ikke må bekymre oss for inntekten vår. Det skulle rett og slett bare mangle at vanlig sykdom ikke skaper økonomisk usikkerhet.

Det er synd at deler av høyresiden med jevne mellomrom foreslår kutt i sykelønnen. Ofte er argumentet at man vil at folk skal være mer i arbeid. Arbeiderpartiet mener det finnes bedre måter å få folk i arbeid enn å tvinge syke folk på jobb fordi de frykter for inntekten sin.

Det siste halvåret har nettopp vist at sykelønnen er en viktig del av Norges beredskap. Når regjeringen og arbeidsgivere gjennom våren har signalisert at man skal holde seg hjemme også ved svake symptomer på sykdom, kan vi prise oss lykkelige for at vi har full sykelønnsdekning. Alternativet ville kanskje vært at enkelte følte seg tvunget til å gå på jobb selv om de var litt syke for å sikre inntekten sin. Om renholderne på sykehusene, ansatte i matbutikkene eller sykepleierne følte de måtte gå på jobb selv om de var syke, kunne vi stått ovenfor en annerledes situasjon i dag.

Jeg håper vårens koronakrise en gang for alle legger debatten om kutt i sykelønnen død.