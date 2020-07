Veldig ofte får turister et dårlig rykte, kjører sakte på veiene, skjønner ikke hva vi sier, skaper kø på nærbutikken. Men dette er et ledd i næringskjeden

Meninger



En sommer slik som i år- med covid 19 hengende faretruende over oss har gjort at nordmenn har feriert hjemme. Og hva ser man? Jo, kapasiteten er sprengt. Og mer enn det. Campinger er smekkfulle, små samfunn blir nedkjørt av feriefolk og har verken infrastruktur eller plass til å håndtere antall turister som kommer. Samtidig gir det gode tall til de aller fleste; både lokalbutikker, campingplasser og aktivitetstilbud.



En rask analyse sier da følgende: Vi eksporterer mer turisme enn vi importerer. Tidligere sesonger viser en økning i utenlandske turister som kommer til Norge, men aldri har vi opplevd en slik pågang som i år når vi reiser i eget land. Preikestolen er nedlastet med folk og det skapes kaos, fergekøer på Helgeland og Lofoten eksploderer og gir høyt frustrasjonsnivå.



2020 viser oss mange aspekter over temaet turisme.

Vi må bli enda mer bevisst på den høye kvaliteten vår egen turisme har! Her er det stå på-vilje og veldig mye egeninnsats som legges ned for å tilby både natur og by-opplevelser. Og det ligger rett foran nesa vår! Google ditt område så kan det hende du blir overrasket over tilbud du kanskje ikke visste fantes?



Miljøperspektivet i denne situasjonen bør helt klart nevnes. Vi reiser mindre med fly denne sommeren, og vi reiser i et land som har et bevisst forhold til renovasjon. Vi sorterer avfallet vårt, vi tilbyr kortreist mat og vi er stolte av et bærekraftig fokus.



Begrepet «lys i husan» er høyst viktig å reflektere over. I mange bygder og grender er turisme med på å gi et livsgrunnlag til å bo akkurat på den gården, eller i den vika. Her er det mange som slipper turisme helt innpå den daglige drifta og serverer oss gode opplevelser vi trenger i en ellers så hektisk hverdag.



Så er det da dette renomméet. I år er vi turister i eget land, og vi saumfarer hver en krok og topp i jakten på den beste utsikten, den ferskeste maten, den kuleste selfien. Hadde disse tilbudene eksistert om vi ikke hadde turisme fra utlandet? Veldig ofte får turister et dårlig rykte, kjører sakte på veiene, skjønner ikke hva vi sier, skaper kø på nærbutikken. Men dette er et ledd i næringskjeden som er så nødvendig! Vi er nødt til å ha turister i Norge for nettopp å ha grunnlag for disse eksklusive opplevelsene. Det er ikke bare et kjærkomment inntektsgrunnlag for de mange som legger ned timesvis med arbeid og energi i turismedrift men det fører også med seg kroner i kassen til det samfunnet rundt- skatt og avgifter fra den som driver med turisme, shopping i butikkene og ikke minst reklamen de tar med seg hjem igjen.



Reis mer lokalt, bruk det vi har rundt oss, vær med på å skape et levende Norge og si som Rene Artois: Allo allo til de du måtte treffe på din vei.