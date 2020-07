Meninger

Det er ett år siden en norsk terrorist rammet en moske i Drammen. Dette har skjedd i vårt lille land, der stillhet og drømmer gror.

Vi lever i et velfungerende demokrati der stemmerett og ytringsfrihet er så selvfølgelig at vi glemmer det. Vi ser på nyhetene at Polen velger en president med autoritære trekk og at presidenten i USA gjør som han vil. Vi ser massedemonstrasjoner etter at amerikansk politi gjorde seg skyldig i nok et drap på en sivilist. Vi rister på hodet over hvor galt det er i andre land og koser oss på et lite sted med en håndfull fred.

Jeg er redd. Jeg er redd for likegyldighet. Jeg er redd for selvtilfredshet. Jeg er redd for rasisme. Jeg er redd for politikerforakt. Jeg er redd for stillhet. Jeg er redd for hat.

Vi må aldri glemme. Vi må aldri slutte å bry oss. Vi må aldri bli likegyldig. Vi må aldri slutte å bruke stemmen vår. Det er så enkelt i Norge. Vi kjenner alle noen som er lokalpolitikere som kan ivareta en sak man brenner for. En kommune kan ikke styres uten at innbyggerne blir hørt! Det er mulig å ta kontakt og påvirke ditt lokalsamfunn slik du vil ha det. Bruk stemmeretten og ytringsfriheten. Ikke ta demokratiet for gitt, det må folk til for å få til et godt og aktivt demokrati. Politikere i din hjemkommune er valgt inn av deg for å representere din stemme og påvirke lokalsamfunnet ditt. Meld deg gjerne inn i et politisk parti og delta på medlemsmøter, da blir din stemme hørt! Demokratiet er avhengig av deg og påvirkning er enkelt.

Fredsprisvinner Malala har uttalt at «Blyanter er mektigere enn våpen. For et våpen kan bare drepe, mens en blyant kan redde liv.»

Bruk stemmen, pennen eller tastaturet og påvirk politikk der du bor. Politikk virker!

Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt, som kjærtegn fra kyst til kyst.