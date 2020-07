6.000 kr kan gi minst like mye glede som 50 millioner når de havner på rett plass

Meninger



Jeg er vel langt ifra den eneste lokalpolitikeren som enkelte ganger lurer litt på egne retningsvalg. Det blir mange lange kvelder, endeløse møter og bunker med saksdokumenter som strekker seg helt under taket. I tillegg så får man kjeft konstant, både på facebook, på butikken og i avisene. Vi er sikkert mange som sitter klokken 1 om natten og skriver forslag til vedtak i saker etter at det har dukket opp nye momenter til morgendagens møte og tenker hvorfor gidder vi dette?



Men så enkelte ganger så lykkes man med noe og greier å dra i land et vedtak som man er sikker på at er til innbyggernes beste, da glemmer man alle disse lange kveldene.



I år så føler jeg at vi har lykkes i mange saker i Nærøysund kommune, selv om det så langt har vært et meget krevende år. Ikke bare for oss politikere men også for alle ansatte i kommunen, to organisasjoner som skal smeltes sammen til en er ikke bare lett, men det går bedre for hver dag.



Det som er så merkelig i en lokalpolitikers liv, er at det er ikke de store sakene man husker best og tenker på når man legger seg om kvelden, Det er ikke bygging av idrettshaller eller ekstra laksemilioner man tenker på, det er de minste tingene.

En ting vi har jobbet med i Nærøysund er at barnetrygd ikke skal avkortes på sosialstønad.

Dette ble vedtatt i fjor, men ble som følg av en inkurie som ikke ble oppdaget før i vår, ikke innført før i sommer. Jeg var en av pådriverne for at dette skulle bli innført så raskt som mulig og at de som hadde fått for lite utbetalt skulle få tilbakebetalt snarest.



For et par uker siden så snakket jeg med en mann som hadde havnet i litt uheldige omstendigheter og derfor mottok støtte til livsopphold fra Nav. Han hadde da fått brev om at han skulle få utbetalt litt over 6.000 som han hadde fått for lite i år. For meg så betyr dette at jeg kan ta med barna mine på en liten helgetur i sommer, noe vi egentlig ikke hadde råd til, sa mannen. Sist helg mens jeg selv var på biltur så fikk jeg en melding fra denne mannen, der sto det bare Takk! Også var det et bilde av hans to små sønner som lekte seg i familieparken i Namsskogan.



Denne meldingen har jeg tenkt mye mer på enn den telefonen jeg fikk fra Sivert Bjørnstad tidligere i år, når forhandlingene mellom regjeringen og FrP om revidert statsbudsjett var ferdig, der Sivert da kunne bekrefte at vi hadde lyktes med og skaffe ca 50 millioner ekstra til kommunekassen i år. Det er som sagt de enkle tingene man tenker mest på, 6.000 kr kan gi minst like mye glede som 50 millioner når de havner på rett plass.



Det man likevel ikke skal glemme, er at uten slike penger som havbruksfondet eller andre inntekter vi har fra et aktivt og spenstig næringsliv i Nærøysund, så hadde vi ikke kunne gitt disse pengene til de som trenger det mest. Skal vi tilby gode tjenester til innbyggerne i Nærøysund og strekke ut en hjelpende hånd til de som trenger det mest, så må vi også spille på lag med de som skaffer gode inntekter til kommunen, vi må være på tilbudssiden og være en ja-kommune. Skal vi dele på godene så må godene først skaffes. Så tenk over dette når du kjører rundt i vår kommune, vær glad for at noe skjer og at det skapes arbeidsplasser. Neste gang du tenker på å handle noe på nett så kan du kanskje tenke over om dette kan handles lokalt isteden?



Jeg ønsker med disse tankene alle Nærøysundere en fortsatt fin sommer!