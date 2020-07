Meninger

Etter det jeg hørte på Dagsnytt 18, den 21. juli, diskuteres det om samfunnstjeneste for ungdom som har avsluttet eller ikke klart å avslutte videregående skole. Ja, jeg har lenge tenkt at ungdom ville hatt godt av en slik erfaring. De skal sjølsagt ikke erstatte fagfolk, men være ekstra øyne, hender og føtter for fagfolka.

For to år siden var jeg uheldig og datt slik at jeg fikk brudd i rygg og bekken. Jeg fikk da et opphold på syke- / aldersheimen i kommunen. Erfaringen gjør at jeg har gjort meg tanker om hvordan ting fungerer.

I tillegg til syke- og hjelpepleie trengs det hjelp og ekstra hender til påkledning og personlig hygiene, stell av hår osv. Mange ser dårlig, så det vil være fint med noen som har tid til å lese avisa eller annet for dem. Det er også fint med noen som har tid til å snakke med dem, og høre om levd liv i en annen tid. Er været fint, er det flott om noen sørger for at de kommer seg ut. De som bor i leiligheter har behov for følge til butikken.

De fleste eldre bor heime. De har kanskje enda større behov for en "besøksvenn" som kan være til hjelp og glede. Vår digitale verden er vanskelig å mestre for oss eldre. Det kan til og med være en utfordring å bruke en moderne telefon.

Jeg er pensjonert lærer. Jeg har opplevd å ha assistent i klasserommet. Nei, assistenten underviste ikke, men var til hjelp for barna. Særlig de minste barna kjenner trygghet med en ekstra som ser dem, har tid til å stoppe opp og hviske noen oppmuntrende ord eller gi dem praktisk veiledning. I friminuttene ville disse hjelperne kunne være viktige i kampen mot mobbing.

Dette er to områder jeg har personlig erfaring med, men det er sikkert mange andre områder som andre kjenner bedre til enn jeg.

Jeg vet at det gjøres mye godt frivillig arbeid, men de kan ikke erstatte de mulighetene en slik siviltjeneste ville utgjøre. Det kan tenkes at ungdommene blir påvirket av erfaringen når de skal velge yrkesvei, men først og fremst tror jeg det vil gjøre noe positivt med dem uansett hvilken vei de velger videre i livet.