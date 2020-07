Meninger

Arnfinn Monsen har i Namdalsavisa 28. juli et leserinnlegg der han omtaler togtilbudet på Nordlandsbanen. Monsen har rett i at det nå er SJ som driver togtrafikken på denne strekningen, og har gjort det siden 8. juni i år. Da Vy i april, etter avtale med Jernbanedirektoratet, reduserte togtilbudet, var det en konsekvens av koronapandemien. På det tidspunktet hadde om lag 90 prosent av kundene forsvunnet. Som operatør på Nordlandsbanen er det SJs ansvar å gjøre selvstendige vurderinger.

Når det gjelder Monsens fremstilling av antall direktører i vårt selskap og lønnsnivået deres må det være en stor misforståelse. Vy har langt færre direktører og en mer beskjeden gjennomsnittslønn enn det Monsen hevder. For likevel å besvare hans spørsmål, var det Vys kriseledelse som besluttet å redusere antall avganger på Nordlandsbanen som et MIDLERTIDIG tiltak i april og frem til vi avsluttet vår kjøring av banen 8. juni. Det skjedde etter avtale med Jernbanedirektoratet og var en direkte konsekvens av at færre reiste som følge av pandemien.