Aldri så galt at det ikke er godt for noe

Meninger

– En sommer er over, sang Kirsti Sparboe en gang på 1970-tallet. Riktignok viser kalenderen fortsatt bare juli, men årets ferie er over og det er bare fem måneder igjen til jul.

Årets sommerferie ble av det forglemmelige slaget, og den som fant på slagordet "Det finnes ikke dårlig vær... " behøver ikke legge til meg på vennelista si. Etter å ha svettet oss gjennom juni, måtte stillongsen fram på årets første feriedag. En lett korpulent herremann i tettsittende trikot med knær – i juli – tar som kjent raskt drepen på de fleste sommerlige lyster.

"Norge ditt nærmeste ferieland", påstår reklamen. Et forslag om å dra på utflukt til sunnmørske alper og videre til byen med alle bryggene utgikk. Tydeligvis skulle også alle andre koronafaste nordmenn på ferie på Vestlandet samtidig med oss. Og da vi endelig fant ei seng å sove i hadde madammen brukt opp ferieuka si.

Nabolandet med sitt mellanøl og kjøttbullar med potatismos var stengt. Slik at de mest eksotiske minnene sommeren 2020 ble en blanding av det nære Østens krydderduftende mystikk – en kebab i Grong, eksotiske smaker fra Asia – thairestaurant i Namsos, og en softis med krokan på Joker Bangsund. Sistnevnte for øvrig et høydepunkt.

For ungene var det likevel mest ferie å ha pappa hjemme og tilgjengelig i fire hele uker.

– Det beste med ferie er jo at vi kan være sammen, og vi slapp i det minste unna løveparken i Danmark i år, sa poden trøstende på sommerens siste feriedag og dukket ned i Roblox- verdenen sin igjen.