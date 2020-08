Hva hadde «Roald Amundsen» sagt?

Meninger

Dette blir styggere og styggere - 41 er så langt smittet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen», 36 smittede ansatte har filippinsk bakgrunn. Hurtigruten visste om potensiell smitte for flere dager siden. Hurtigruten hadde også en lege om bord og to på land. Umiddelbart etter at skipet la til kai ble flere av dem sykehusinnlagt. Hvor syke var de egentlig mens skipet fortsatt seilte? Det som har skjedd med passasjerene er ille. Men det som har skjedd med de ansatte her virker å være den store skandalen. Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle og spore. Dagen etter ble første ansatte syke, og skipet seilte videre helt til de hadde behov for umiddelbar innleggelse. Vi vet at mengden virus man utsettes for har mye å si for hvor syk man blir. Vi vet også at trange lugarer, dårlig ventilasjon og lukkede rom er typisk for denne typen skip. Hvordan var forholdene der de ansatte måtte isolere seg? Lavt lønna, langt til sjøs, i et fremmed land, sjukt langt hjemmefra, kanskje en familie som er avhengig av inntekten din, (kanskje) ikke organisert og redd for å miste jobben sin. Da holder man kjeft og jobber, selv om lungene slutter å fungere.

Når man legger til kai og fire ansatte umiddelbart må legges inn på sykehus, hvor syke var de egentlig mens skipet fortsatt seilte? hva er vurderingen bak at alle passasjerene bare får dra sin vei? Rett ut for å drikke utepils i Tromsø, lykkelig uvitende om hva som har foregått lenger inne i gangene på skipet

Det fremstår som relativt usannsynlig at Hurtigruten og Kapteinen på «Roald Amundsen» ikke mistenkte koronasmitte. Ser mest ut som om man forsøkte seg med «en spansk» og håpet det skulle gå bra. Bortforklaringer og hvite løgner. Hadde skipet seilt med norsk Crewe hadde vi sett hovedtillitsvalgt på Dagsrevyen i kveld. Hvis jeg var journalist ville jeg prøvd hardt å få noen av de ansatte i tale akkurat nå. Det Norske varemerke «Hurtigruta» har fått seg et skikkelig skudd for baugen her. Hva hadde Roald Amundsen sagt som skipet er oppkalt etter tør jeg ikke å tenke på.