Flamingoeffekten

Meninger

I år er nordmenn på norgesferie og oppdager mange spennende turistattraksjoner. Ved å følge venner på sosiale medier, ser det som at «alle» har valfartet Helgelandstrappa og zipline i Mosjøen samt Vegatrappa og Via Ferrata/Ravnfloget på Vega. Vega med sine 1.600 innbyggere trekker til seg tusenvis av turister som vil gå ei spektakulær tretrapp eller klatre med en utrolig utsikt over Søla, etter en sprø ide! Mosjøen har til sammenligning et innbyggertall på underkant av 10.000 og tanken om zipline over byfjellet og Vefsn viser også en viss galskap?

Hvor vil jeg med denne innledninga? I Nærøysund har vi alt turister kan drømme om; vill og storslått natur, muligheter for stillhet og ro, gode padleruter for de som vil kajakkpadle, elg- og rådyrsafari, gode og oppmerkede turstier, fjell og fjord, små kystsamfunn og større handelssteder. Det er i tillegg flotte overnattingsfasiliteter med hoteller, campingplasser og rorbuer.

Nærøysund Ap fikk økt bevilgningen til forskjønning i kommunen på kommunestyremøtet i juni. Ungdom fikk sommerjobb for å sikre denne jobben. Det er supert, men likevel savner jeg en «Flamingoeffekt» i kommunen vår. Det handler ikke om å kopiere verken Mosjøen eller Vega sine ideer, men finne egen attraktivitet. Sommeren er på hell, så innlegget handler ikke om turisme, men også om vår identitet i Nærøysund. Vi må finne noe som kan gjøre oss stolte over kommunen vår! Det å få besøk av turister kan være en faktor, men vi må aldri glemme at egne innbyggere må bruke fasilitetene kommunen har å by på. Det må tilrettelegges for uformelle møteplasser, slik som aktivitetsparken på Kolvereid, der alle generasjoner kan møtes for å leke eller prate. Vi må sikre at kommunens naturlige grønne rom forblir grønne og bilfrie. Vi må sørge for at trær blir plantet og turstier blir vedlikeholdt for rekreasjon også i et folkehelseperspektiv. Skiltingen av turstier og kart over disse er en god begynnelse!

Matfestivalen på Rørvik i forrige uke, gjorde at Pollen ble fylt med folk og ikke biler. Det gledet meg å se. Vi må sørge for at mennesker får disse naturlige møteplassene og være tro på at bilene må holdes unna! Ved Berggårdens sandstrand kan det settes opp flamingoer og parasoller sommerstid for å vekke oppmerksomhet og vise annerledeshet! Innbyggernes kontakt med vannet må også ivaretas, slik det er gjort på Bjørkneset, der benker og gapahuk brukes av alle som ønsker det.

Nærøysund Ap vil jobbe videre med å forskjønne kommunen, skape uformelle møteplasser ute og ivareta de grønne lungene.