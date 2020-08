Jeg er sjeleglad for at jeg rakk å oppleve en barndom hvor robåt, tang, sjølukt og «lekenøter» var det morsomste i verden

Meninger

Det er sommer 1997.

Sola skinner fra skyfri himmel, og det er en forholdsvis beskjeden dag sånn vindmessig. Det er jammen ikke ofte. Baksida av Namdalsavisa hadde opplyst oss om at det ville være flo sjø sånn i 14-tida på dagen. Perfekt! Rett etter frokost sykler vi nedover mot sjøen. En fem-minutters sykkeltur maks. Vi kler omhyggelig på oss redningsvestene, som nøye er instruert fra våre foreldre, og løsner tauet til de to små pramene. En rød og en hvit. Søskenbarnet mitt, som er ett år eldre enn meg, har rett på den største pramen – altså den hvite. Mens jeg takker meg til den litt mindre røde. Den jeg for øvrig uten både beskjedenhet og skam spurte farfar rett ut om jeg kunne arve. Det kunne jeg. Farfar sitter på kaia og greier not, samtidig som han stolt holder øye med barnebarna som arvet den samme interessen for det store mørkeblå som ham selv. Havet.

Vi ror hit og dit og fram og tilbake, setter små selvlaga nøter bestående av stein i bunnen og kork i toppen. Kanskje ikke helt identisk med nøtene de voksne har i sjøen, men laget etter nøye inspirasjon. Fisk får vi selvfølgelig ikke, men dette er vi godt innforstått med. Etter hvert som sjøen flør, kan en ro lenger inn mot land og på steder en naturlig nok ikke kommer innpå når det er fjæra. Å ro når det er fjære er langt ifra like gøy, da dette begrenser lovlig område ganske kraftig. Ja, for vi har stort sett frie tøyler når det kommer til hvor vi kan ro, så lenge det er innenfor «internasjonalt farvann», som pappa bruker å kalle det. Internasjonalt farvann i denne sammenheng er innenfor moloen. Altså blir det ingen roturer ut mot «leia», hvor det faktisk kan passere både militærbåter, fritidsbåter, redningsskøyter (og spekkhuggere) i ganske full fart. Om vi likevel skulle kjenne på lysten til å bevege oss ut mot ulovlige områder, blir vi raskt påminnet og skremt av historien om dem, som ifølge historien på svært dramatisk vis, ble slengt i land med både småbåt, folk og årer idet en militærbåt passerte i holden fart. Dette var det ingen av oss som var spesielt gira på å gjenoppleve.

Et år slår vi til med konstruksjon av ei flytebrygge. Kaia, bestående av et par gamle paller og noen store plastdunker, fungerte for så vidt godt som fortøyningsmulighet og var «artig ått ungan». Dette med unntak av da ovennevnte søskenbarn og ro-kompanjong var så uheldig å ramle på sjøen med et realt plask en sein augustdag. Heldigvis helt udramatisk. For spesielt stødig kunne vi vel ikke kalle denne flytebrygga. Og farfar han lo godt, og skrønet med at store cruiseskip hadde lagt til ved kaia de dagene vi ikke var hjemme.

Sikkerhetstiltakene økte ytterligere da det ble funnet ei stor stang med flagg i signalgult og oransje på rak, som passet perfekt i fronten på den røde pramen. Fra denne dag ble det enda enklere å følge med oss fra ymse stuevindu og hager. Ja, for å se at vi ikke «rak til havs» eller noe i den duren.

Etter en rask lunsj hjemme, var det strake veien tilbake til båtene igjen. Kanskje hendte det at vi ble med ut på nøtene sånn midt på dagen en gang, og/eller til kvelds. Aller helst med en ekstratur mot bølgene, for at det skulle kile ekstra i magen. Og akkurat sånn forløp stort sett hver eneste dag i det som huskes som barndommens drømmesomre.

Det hender ofte at jeg kan lengte tilbake til den tiden. Tiden da de største utfordringene dreide seg rundt tidspunkt for flo og fjære, småkrangling oss barna imellom eller at ferien snart var på hell. Som gode minner flest, er det alltid de fine detaljene vi husker på. For når jeg tenker tilbake på somrene ved sjøen, synes jeg jammen huske at det var sol og shortstemperatur hver eneste dag. Dette kan jo umulig stemme?!

Likevel. Gleden og entusiasmen over å våkne hver eneste sommerdag for å kunne tilbringe dagene ved sjøkanten og i båtene – ja, den husker jeg den dag i dag. Selv om småbåtene vi tilbrakte alle somrene i, gikk tapt i storbrannen i 2014, og flytebrygga i et sankthansbål noen år tidligere – lever minnene likevel videre. Det er på en annen måte trist å tenke på at liknende aktiviteter i dag fort blir erstattet av mer moderne installasjoner og duppedingser. For det er vel langt mellom de barna og de ungdommene som frivillig ønsker å tilbringe dag etter dag i robåt i dag? Det fører jo nødvendigvis ikke til noe. Ingen prestasjon, ikke noe poeng, feedback eller hensikt. Og det var det som var så fint. Jeg er sjeleglad for at jeg rakk å oppleve en barndom hvor robåt, tang, sjølukt og «lekenøter» var det morsomste i verden – framfor smarttelefoner, tv-spill, sosiale medier og elektriske sparkesykler. Det er så tilnærmet bekymringsfritt som en kan komme – akkurat slik et barns sommerferie skal og bør være.