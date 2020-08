Det er ikke vakre ord markas ildsjeler trenger. De trenger penger til bensin til ryddesaga eller til å kjøpe diesel til tråkkemaskinen.

Meninger

Stemmen til Oddbjørn var rolig, uten at han prøvde å legge skjul på alvoret.

For ryggplagene han hadde slitt med viste seg å være langt mer alvorlige enn en prolaps. Han var rammet av en svært alvorlig kreftsykdom. Midt i fortvilelsen og usikkerheten han garantert måtte føle, hadde han styrke til å «melde fra» til omgangsvenner om hva årsaken til plagene viste seg å være.

Jeg ble redd på hans vegne, men samtidig forbannet. Forbannet for at noen må gå gjennom slike ting.

Jeg har det slik at når jeg må lufte ut tankene, så kan jeg ikke tenke meg et bedre sted å gjøre det enn i friluft.

Morgenen etter tok jeg derfor på meg skiene, og i ly av desembermørket og ei tåke som passet godt med sinnet mitt, hastet jeg innover marka.

Jeg stoppet på en høyde og kikket utover – mot Vemundvik. Og akkurat mens jeg sto der lettet litt av tåka og slapp et lite desemberlys til – over området der Oddbjørn bor.

Jeg skal ikke påstå at jeg er veldig åndelig av meg, men der og da føltes det som et signal.

Tungsinnet jeg følte slapp taket. Det ble erstattet av en tro på at det skulle gå bra. Og heimturen var plutselig både kortere og lettere.

Oddbjørn kom seg gjennom de første prøvelsene, og han har tidligere delt sin sykdomshistorie med NAs lesere.

Etter hvert kom det en benk på høyden der jeg stoppet denne desembermorgenen, og når jeg tar trimturer i dette området, må jeg alltid ta turen bortom «Oddbjørnbenken», som jeg har døpt den. Der stopper jeg opp, kikker utover Namsenfjorden, og tenker på hvor heldige vi er som har et slikt område å bruke, helt gratis.

Jeg er imidlertid ikke alene om å trimme i dette området, eller om å stoppe opp ved «Oddbjørnbenken».

Vår som høst, sommer som vinter ser jeg ofte folk ta en rast på benken.

Men benken som er der har ikke kommet dit av seg selv. Heller ikke stien som er opparbeidet dit som gjør den så tilgjengelig for folk i alle aldre.

For noen har gjort jobben og lagt til rette for at alle kan ta del i dette som – litt flåsete sagt – er friluftslivets gleder.

Og disse «noen» er ikke lønnet. De er ildsjeler – i dette tilfellet – Bymarkas venner, med støtte av både den lokale o-klubben og sykkelklubben.

Ukas blomst Oddbjørn tar vare på vakker utsikt Oddbjørn og hans gode hjelpere sørger for at trær og kratt blir ryddet så vi andre kan nyte utsikten.

Slike venner er det over alt. I alle bygder og byer er det noen som er der ute i marka med ryddesag for å gjøre stiene tilgjengelige. Med hammer, sag og spiker for å reparere ødelagte bruer, eller for å lage skilt som forteller hvor vi er.

Oppgavene er uendelige, og de gjøres i det stille, uten noe stor ståhei. For disse ildsjelene gjør bare jobben de.

Ganske ofte når jeg er på mine trimturer og ser arbeidet som er gjort for at alle skal få bruke marka, tenker jeg over om politikerne egentlig tar innover seg hvilken formidabel innsats disse ildsjelene gjør for å bedre folkehelsa.

I min jobb som sportsjournalist opplever jeg at politikerne er opptatt av dette, men da stort sett bare hvert fjerde år. Det er før kommunevalget jeg blir kontaktet av politikere som ønsker å bidra opp mot lokal idrett. Ellers er det stille.

Men når politikerne snakker om temaet, så er det ikke måte på hvor vakre ord som blir brukt om idretten og hvor viktig den er i samfunnslivet.

Ikke minst blir folkehelse trukket fram som satsingsområde.

Jeg tror imidlertid mange politikere misforstår.

For det er ikke vakre ord markas ildsjeler trenger.

De trenger derimot penger til bensin til ryddesaga eller til å kjøpe diesel til tråkkemaskinen.

For de vet så utmerket godt at alle har vi behov for en «Oddbjørnbenk» å komme til.

Men disse benkene kommer seg ikke dit av seg selv, politikere!