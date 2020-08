Meninger





Vi er alle blitt ufrivillig deltagere i en «maraton», og vi har ikke annet valg enn å jobbe sammen for å komme oss over målstreken. «Maratonen» er verdensomspennende og heter Covid-19.

Ekstra koronatiltak under Namsosmartnan Kommuneoverlege Anita er spent før Namsosmartnan: – Det vil være mye fokus på håndhygiene Anita Carlson venter i spenning på årets Namsosmartna, selv om den naturlig nok vil foregå i litt andre former enn normalt.

Coronaviruset har ført til at vi blir nødt til å forholde oss til regler og føringer som endrer hverdagen vi er kjent med. De fleste av oss lengter etter en hverdag hvor vi kan gjøre som vi vil igjen. Får at vi skal kunne reise hvor vi vil, gå på konserter, spille kamper etc. er vi alle sammen nødt til å legge ned en innsats. Denne innsatsen er langvarig, og som deltagere i et langt «løp», så blir vi slitne og har lyst til å gi opp. Det fører til at vi ikke synes det er like viktig å forholde oss til spillereglene.

Høsten bringer med seg nytt skoleår både for barn, ungdommer, unge voksne og voksne. I år blir denne perioden en tid hvor vi kan få en oppblomstring av Covid-19, da er det viktig at vi alle tar våre oppgaver på alvor. Får at vi skal kunne fortsette med å holde samfunnet noe åpent, og etter hvert kunne åpne opp mere, må vi stå sammen og fortsette dugnadsinnsatsen.

Som kommuneoverlege vil jeg oppfordre alle til å overholde de generelle smittevernreglene: være hjemme hvis du er syk, ha god hånd og hostehygiene, hold 1 meter avstand til andre. I tillegg er det viktig at vi ikke samles til større sosiale lag enn det som er tillat. Hvis du skal ha et selskap hjemme, kan dere være inntil 20 personer hvis du har god nok plass til å overholde 1 meters regelen.

«Løpet» blir lettere å gjennomføre hvis vi jobber sammen mot målstreken.