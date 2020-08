Overflod av ledere i Nærøysund kommune

Meninger

Det er nyttig å minne oss alle om at formålet med sammenslåingen av Vikna og Nærøy til nye Nærøysund, var å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet. I overkant av ni hundre ansatte skulle få en frisk start der innbyggernes behov stod i fokus. Fagmiljøer skulle styrkes og organisasjonen skulle strømlinjeformes slik at flere varme hender og kloke hoder kunne levere bedre tjenester. Overgangen til en ny kommune ville være en gylden anledning til å effektivisere og rekruttere nye medarbeidere innen områder med behov for kompetanse, så som innen helse- og velferd.

For å få oversikt over hvordan den nye kommunen er organisert, har undertegnede siden sammenslåingen etterspurt et organisasjonskart. Fasiten er nå lagt ut på kommunen sine hjemmesider: Samtidig som det ansettes flere i Nærøysund kommune, er det også slik at vi har fått en organisasjon med et uoversiktlig lag av ledere. Konsekvensen kan fort bli at gode initiativ fra brukere og ansatte blir filtrert bort. Stikk i strid med intensjonen bak sammenslåingen.

I kommunedirektørens stab finner vi assisterende kommunedirektør, økonomisjef, HR-sjef, stabsleder og strategi- og samfunnsjef, i tillegg til kommunaldirektøren. Totalt seks ledere som er nødvendige funksjoner i en mellomstor kommune, men herfra og ned gjennom organisasjonskartet begynner tettheten av ledere å bli nesten ugjennomtrengelig.

Under kommunedirektøren kommer de tre kommunalsjefene for tjenesteområdene oppvekst og familie, helse og velferd, samt tekniske tjenester. Det er besluttet at det skal være tre ledernivåer: kommunalsjef, enhetsleder, og avdelingsleder, rangert i fallende rekkefølge også med tanke på lønnsnivå.

Innen oppvekst og familie, er det i tillegg til kommunalsjefen fjorten enhetsledere og fire avdelingsledere. Totalt nitten ledere. Inspektører og administrativ leder er ikke medregnet i regnestykket. I tillegg kommer fem rådgivere innen kommunalsjefens stab. Hvilken funksjon disse har, er for undertegnede noe uklart. I utgangspunktet var det innen oppvekst og familie tenkt kun tre enhetsledere: Én for skole, én for barnehage og én for familie. Disse planene er tydeligvis forkastet.

Innen tjenesteområdet for helse og velferd, er det i tillegg til kommunalsjefen fem enhetsledere og femten avdelingsledere. Totalt tjueen ledere.

Innen tjenesteområdet for tekniske tjenester, er det i tillegg til kommunalsjefen fire enhetsledere og to avdelingsledere. Totalt sju ledere. I tillegg kommer seks driftsansvarlige og andre funksjoner som har lederansvar. Disse er ikke medregnet i regnestykket.

Raskt oppsummert betyr dette at i Nærøysund kommune er det 53 ansatte som har ledelse som sitt primære ansvarsområde.

Som en fotnote bør det også nevnes at organisasjonsstrukturen er forskjellig innen de ulike tjenesteområdene, noe som virker rotete.

I teorien kunne nye Nærøysund kommune ha halvert antallet ledere som ble sittende i samme funksjoner etter sammenslåingen. Dette grepet ble ikke gjort. Det er nærliggende å tenke at med 53 ansatte som har som oppgave å produsere ledelse, blir det fort mange kokker og mye søl som det heter på fagspråket.

Det er noe gammeldags og lite kostnadseffektivt med mange ledere i en moderne organisasjon. Tidene har endret seg, og så å si samtlige kommunale stillinger er fylt med høykompetent arbeidskraft. Vi lever ikke lenger på 1800-tallet under Den industrielle revolusjonen med stemplingsur og formenn som bokstavelig talt truer arbeidsstokken til å yte maksimalt. I dag kan lederoppgaver i stor grad delegeres, noe som igjen gir økt medbestemmelse og involvering blant ansatte.

Selve ordet leder er dessuten noe umoderne, selv om det fortsatt er Norges vanligste og mest uspesifiserte yrke - for hva ligger egentlig i begrepet? Er det å lede en arbeidsoppgave i seg selv? Mange er allerede inkompetente i det de får oppgaven å lede medarbeidere med spisskompetanse innen ulike fagområder. En moderne og dyktig leder legger derfor fort til side gamle teorier og fungerer heller som koordinator, tilrettelegger og motivator for sine kollegaer.

Det bør være fullt mulig å halvere antallet ledere i Nærøysund kommune. Samtidig kan også enkelte lederstillinger med fordel omdefineres til eksempelvis koordinatorer, eller andre mer passende betegnelser. Samtidig må også ansvar og tillit delegeres nedover i organisasjonen. Det er mulig statusen ikke blir like høy, men om ikke annet blir arbeidsoppgavene mer forståelige og i takt med tiden.

Kommunen vil dessuten spare betydelige beløp da offiserer som kjent er langt dyrere i drift enn fotsoldater. La oss tenke oss at det kan kuttes tjuefem lederstillinger. Noe som igjen betyr at det er økonomi til å ansette nærmere tretti pleiere, lærere, ungdomsarbeidere, ergoterapeuter, vaktmestere, ingeniører, saksbehandlere - eller andre som ikke har en eller annen form for ledertittel i stillingsingsinstruksen.

Den overordnede er selvsagt å gjøre Nærøysund kommune til landets beste kommune å bo i. For liten og stor, sprek og lat, frisk og syk. Det alle har felles er at de er avhengige av en kommune som leverer gode tjenester når de trenger det. Til det trengs det flere og dyktige medarbeidere som møter dem der de er.