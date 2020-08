Jeg hadde foretrukket at det ikke ble noen martna i år

Meninger

Personlig hadde jeg foretrukket at det ikke ble noen martna i år. Jeg håper vi ikke om 2-3 uker får oppslag om, at Namsos sin gunstige situasjon når det gjelder smittesituasjon angående Covid-19, er brutt, og at dette, blant annet, kan tilbakeføres til årets martna. Det vil kunne ha store konsekvenser for kommunens tilbud innen skole og helse.

Ekstra koronatiltak under Namsosmartnan Kommuneoverlege Anita er spent før Namsosmartnan: – Det vil være mye fokus på håndhygiene Anita Carlson venter i spenning på årets Namsosmartna, selv om den naturlig nok vil foregå i litt andre former enn normalt.





I følge Martnasgeneral, Ina Dahl, vil årets martna bli annerledes på grunn av smittesituasjon. La oss håpe det går bra, men det jeg stusser på, i intervjuet i Namdalsavisa den 8 august, er at for et av tiltakene, har man valgt å plassere bodene mer sentralt i byen, og Dahl forteller at responsen på denne endringen har vært god.

I denne sammenheng mener jeg mer sentralt i byen er et svært subjektivt utsagn. Namsos kommune har en flott festplass, som, etter min mening, bør være det naturlige samlingspunkt for/ved de store anledninger. Martnan er en slik anledning. Festplassen er kommunens sentrum, og når en velger en annen plassering blir den nye plasseringen mindre sentral, og ikke mer sentral. Festplassen er mye brukt av barn, med foreldre, men trenger flere arrangement slik hele plassen oftere blir tatt i bruk.