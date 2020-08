Jeg har drevet med sau i mer enn 25 år.  De forslag jeg fremmer for å få ned tapene, er ikke noe jeg har funnet på selv

Meninger

Det ser ikke vakkert ut med halvspiste sauer, spesielt hvis vi skjønner at de ble spist på mens de fortsatt levde. Staten har klart et behov for å markedsføre handlekraft mot rovdyrskader. Det er viktig å få ned antallet.

Man kan instruere SNO i å være svært strenge når de dokumenterer. Man godkjenner som dokumentert kun det man bare ikke kan slippe unna med. Dersom man venter en dag eller to med å se på et kadaver, kan man være så heldig at sommertemperaturer og fluelarver ordner opp, slik at det kadaveret vanskelig kan dokumenteres drept av rovdyr. Man kan også instruere SNO i å ikke se på så mange kadaver i samme område, for der er det jo dokumentert fra før.

Skader på storfe vil man i det lengste vri seg unna. Det passer ikke helt inn at store rovdyr tar storfe. Da får man også storfebønder med i hylekoret, og det passer dårlig. Dessuten er det vel ikke bjørn i området her, så kviga di har nok skrapt seg opp på ryggen på andre måter. Hvem som har revet opp trærne rundt kadaveret? Nei, si det…

Når det er få kadaver som er dokumentert hittil i sesongen, er det alltid en god nyhet, selv om de endelige tapstallene sier noe annet. Det behøver man ikke mase så mye om. Dessuten er det få som blir dokumentert i forhold til det totale antallet tapte, så man får et helt annet perspektiv på rovdyrproblemenes omfang når man kan snakke om antall dokumenterte, som om det var totalt antall drepte. (Hva er det sauebøndene skriker for?)

En viktig variant for å få ned tapene, er å erstatte færre drepte dyr. Man kan skjerpe inn kravene for overhodet å gi erstatning. I tillegg kan man gi skjønnsmessig avkortning. Det er blitt gjort, og det gjøres, og det virker utrolig godt. Når det blir erstattet færre dyr, har jo tapene gått ned? Det fine er at sauebøndene til slutt skjønner at det ikke nytter å søke, så noen av dem slutter å bruke tid på det. Og da går jo antallet omsøkte ned også. Og sauebøndene blir skvisa økonomisk. Genialt!

Det viktigste er å ikke ta ut rovdyr. La presset være så høyt at sauebøndene gir seg, selv i beiteprioriterte områder. Det er enkeltbønder som til enhver tid står i skuddlinjen med store skader, og de fleste av dem er mennesker med en viss tålegrense. Når klumpen i magen blir for stor etter mange år med rovdyrskader, mangel på søvn, problemer med å få gjort onnearbeid fordi du prøver å fly ute for å beskytte sauene dine, smadra økonomi; da er det bare de mest standhaftige som ikke gir seg. Det hjelper også med magesår eller et lite hjerteinfarkt.

Jeg har drevet med sau i mer enn 25 år. De forslag jeg fremmer for å få ned tapene, er ikke noe jeg har funnet på selv…

Jeg skammer meg over sentral rovdyrpolitikk. Slik går det ikke an å behandle enkeltmennesker i et demokrati.