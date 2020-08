Meninger

Nå starter barnehage, SFO og skole opp igjen etter sommeren, og i Nærøysund finnes mange spente barn og foreldre. Situasjonen i år gjør det særlig spennende og utfordrende med korona og nye læreplaner i skolen. For Arbeiderpartiet er det viktigste å gi alle like muligheter til å bli akkurat den man vil. Arbeiderpartiets utdanningspolitikk skal gi hvert enkelt menneske de verktøyene man trenger for å skape seg et godt liv. Vi skal gi alle like gode muligheter til å lykkes, fra du begynner i barnehagen til du er ferdig i arbeidslivet.

Vi i Nærøysund Ap er spesielt bekymret for de sårbare elevene i vår kommune. Mange elever skal nå endelig tilbake på skolen etter å ha levd i en usikker tid frem mot sommerferien. Blant disse er det mange vi er avhengige av at er på skolen for å sikre den riktige oppfølgingen hjelpen hver enkelt trenger. Flere elever enn noen gang sliter psykisk og altfor mange elever opplever mobbing og utenforskap. I tillegg vet vi at hver fjerde gutt på landsbasis, ikke behersker leseferdighetene godt nok. Dette skaper store konsekvenser. Arbeiderpartiet vil derfor innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Denne garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2. årstrinn. Deretter vil vi innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging.

For å få til dette er det nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste og videre sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. Dette løftet innebærer også at forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de som trenger ekstra hjelp og veiledning.