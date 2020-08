Vi er sterkt uenig i at det er AtB som skal sette en stopper for barns leik på SFO

Meninger

Nærøysund AP gikk i fjor til valg på gratis SFO for førsteklassinger, men vi er avhengig av et regjeringsskifte slik at kommunene får penger til dette løftet. Vi ønsker en aktivitetsskole som vil gi en rikere hverdag for barna, bedre integrering, økt sosial utjevning og større rom for deltakelse i arbeidslivet for foreldrene. Vi ønsker et tilbud som understøtter læringen i skolen, samt tilby fysisk aktivitet. I tillegg ser vi for oss at barna kan få tilbud om kulturskoleaktiviteter, andre fritidstilbud og leksehjelp. Det skal være rom for mye leik i en slik aktivitetsskole som bør være et gratis tilbud til alle førsteklassingene. Sosialiseringen, både den formelle på skolen og den uformelle med venner har stor betydning for barns opplevelse av skolen.

Vi husker vel alle vår første skoledag? Jeg var i alle fall klam i hånda og holdte min mor hardt før vi ble ropt opp og plassert i et klasserom. Mor hadde sydd nye klær til meg og håret var flettet. Her skulle alt være i orden. Som mor selv husker jeg også godt mine døtres første skoledag. Spenningen og sommerfuglene var til å ta og føle på. De gledet seg til å få lekser og bli kjent med nye venner. SFO var et godt tilbud for våre barn ettersom vi begge var i jobb. Der var vennene også, så leik og sosialisering ble godt ivaretatt. De opplevde trygghet ettersom assistenter på skolen også jobbet på SFO. Vi i Arbeiderpartiet hyller en løsning der barnas interesser ivaretas etter skoletid!

I Nærøysund er mange barn avhengig av skolebuss for å komme seg til og fra skolen. Ettersom dagens foreldre er i arbeid, velger de fleste foreldre SFO for barna sine. Spesielt viktig er dette på «kortdagene» slik at mor eller far slipper å ha kortere arbeidsdag disse dagene. Samfunnet vårt er avhengig av at vi voksne er i jobb. Vi ønsker å tilrettelegg for at alle skolebarna er på SFO etter skolen med leik og venner. I vår kommune der vi bor spredt, er det slik hvis et barn bor et stykke unna skolen, kan det skje at AtB ikke har et tilbud etter endt SFO tid. AtB kjører barna hjem etter skoleslutt, men tar ikke ansvar hvis barna skal er på SFO. I Nærøysund finnes det familier som ikke kan velge SFO for sitt barn, fordi AtB kun kjører elever hjem etter skolens timeplan. Alternativt må foreldre slutte tidligere på jobb disse dagene. Hva tenker AtB om en slik forskjellsbehandling?

Vi i Nærøysund AP er i alle fall samlet om at alle barn skal få likeverdig tilbud om SFO og er sterkt uenig i at det er AtB som skal sette en stopper for barns leik på SFO. Vi ønsker også at folk skal få velge selv hvor de vil bo i vår kommune.