Meninger

Et ekspertutvalg sier at færre og større lufthavner i distriktene kan gi økt konkurranse og et bedre flytilbud. Er dette uttrykk vi har hørt før? Nå dreier det seg om kortbaneflyplassene våre. Det er ikke mange årene siden AVINOR sist la fram sine planer for framtiden. Sist gang ble det brukt masse tid og ressurser på å overbevise beslutningstakere om at flyplassene var og fortsatt er viktige. Argumentasjonene som brukes nå er noe de samme som sist men fortsatt er ikke distriktene utbygd med alternative løsninger som skal kunne erstatte fly. Fortsatt er det viktig for vårt næringsliv og samfunn å ha nærhet til verden rundt oss, ikke bare via nett.

Ekspertutvalg vil legge ned flere kortbaneflyplasser – Forslaget bør kveles ved fødselen Namsos-ordfører Arnhild Holstad reagerer skarpt på at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg foreslår å legge ned flere kortbaneflyplasser.

Det norske kortbanenettet ble til ved politiske vedtak omkring 1960. Grunnen til etableringen var å bedre kravet til infrastruktur i distriktene. Ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kylllingmark fra Høyre var pådriver for å få bygd nye flyplasser, spesielt i de nordligste fylkene og ellers i distrikts-Norge.

Flyplassene med viktige installasjoner ble raskt bygd med datidens teknologi som senere er utviklet til å bli moderne og svært samfunnskritisk viktig for oss der fly fortsatt bidra i de lange reiser.

Ingen av disse flyplassene går med overskudd i dag. Det har så langt vært en politisk aksept for nettopp å kunne drifte et kortbanenett i Norge.

Utvalget som ledes av en tidligere AVINOR-sjef har foreslått å legge ned noen for å øke konkurransen og lønnsomheten for luftfarten i distriktene.

Konklusjonen fra utvalget er håpløs i den forstand at grunnlaget bygger på et ønske om en optimal løsning som sett fra staten er økonomisk gunstig.

Å drive flyplasser i kortbanenettet er ikke lønnsomt isolert sett, men samfunnsøkonomisk er det avgjørende for distrikts-Norge.

Dette er et av mange eksempler på ekspertutvalg som man i oppgittheten kan lure på hva mandat de har fått og fra hvem.

Derfor blir det igjen å mobilisere for distriktene fordi sentraliseringsiveren fra myndighetene ikke avtar. Vi er ikke tjent med å miste vår flyplass!