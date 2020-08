Skoleskyss innenfor rammene og lovverket

Meninger

Den 20. august skriver Merethe Lervåg, leder i Nærøysund Ap, at «vi er sterkt uenig i at det er AtB som skal sette en stopper for barns leik på SFO». AtB har forståelse for at skoleelever har behov for å delta i skolefritidsordningen, men vi har samtidig en økonomisk ramme vi må forholde oss til.

Ved planlegging av skoleskyss har vi dialog med skolene om hva som er den beste totale løsningen, og i noen tilfeller – der alle elevene som har krav på skoleskyss deltar i skolefritidsordningen – legger vi opp skoleskyssen etter det. Når det ikke er tilfellet, er det vedtaket om at eleven har rett på skyss hjem i rimelig tid etter skoleslutt som gjelder.

Av det økonomiske tilskuddet som Trøndelag fylkeskommune yter til kollektivtrafikken utgjør skoleskyss om lag to tredeler. Skyssen er en individuell rett som reguleres av «Opplæringslova» og politisk vedtatte retningslinjer. Det gir elevene rett til skyss til skolen og til hjemmet innen fastsatte tider for de ulike alderstrinn. Om vi skulle utvidet dette tilbudet til å både favne elever som skal rett hjem etter endt skoledag og de som vil reise hjem senere, ville kostnaden øke betraktelig. Muligheten for å tilby andre kollektivreiser ville da reduseres tilsvarende.

Det betyr ikke at vi ikke ønsker å finne gode løsninger lokalt, men om det er motstridende ønsker, må vi forholde oss til det lovverket krever.

Lervåg skriver at det finnes familier som ikke kan velge om barna skal på SFO, eller ikke, fordi arbeidssituasjonen hos foreldrene gjør at barnet/barnene må være på SFO etter skoledagens slutt. Videre spør hun «hva tenker AtB om en slik forskjellsbehandling?».

Vi forstår denne utfordringen, men det er et ansvar som AtB ikke kan pålegges. I tillegg til å gjennomføre den lovpålagte skoleskyssen på en god måte, skal vi bruke de offentlige midlene mest mulig effektfullt for reisende i Trøndelag.

Vi fortsetter dialogen med skolene for å tilpasse tilbudet best mulig, for flest mulig, innenfor de rammene vi har.