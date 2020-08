Fjern Brustad-bua

Meninger

Koronapandemien har ført til mange endringer allerede i måten vi omgås på, handler og reiser, både i jobb og fritid. Noen av disse endringene vil kunne bli varige. Det mikroskopiske koronaviruset har gjort at vi har måttet se helt nytt på en rekke ting. Det kan føre med seg endringer som også kan vise seg å være fornuftige også når viruset en gang må gi tapt.

En slik endring ville være å fjerne Brustad-bua. Brustadbua ble etablert i 1998, som et virkemiddel for å dempe varehandel på søndagene. Bare dagligvarebutikker på under 100 kvadratmeter skulle få lov til å holde åpne på søndager.

Brustadbua har eksistert i over 20 år, men i koronatider virker det helt meningsløst å trenge seg sammen i en mini-butikk, der det er umulig å holde den anbefalte avstanden på én meter. Selv om lite tyder på at butikker er et utbredt smittepunkt, er det merkelig at det ikke allerede er gjort tiltak som hindrer ansamlinger i trange Brustadbuer på søndagene.

Brustadbua var ment å dempe presset på arbeidstakere som måtte jobbe på søndager. Det er fortsatt et riktig og viktig poeng å holde hviledagen hellig. Men slik det er nå, er det uansett folk som jobber på søndagene – i Brustadbuene. De er ikke mange færre enn det som kreves for å kunne holde hele butikken åpen. Og i de fleste Brustadbuene er det vanlige dagligvarebutikker som har måttet ta ekstra kostnader på å lage en miniversjon av butikken, som både er dyrere og mindre effektivt å drive.

Det er allerede satt i verk tiltak med utvidet åpningstid en del steder for å dempe smittepress. Når avstand er det viktigste virkemiddelet, burde iallfall det å bevisst legge opp til trange butikker være noe av det første som ble fjernet. Det er en endring som lett kan iverksettes.

Dagligvarebransjen har hatt stor økning i omsetninga under koronapandemien, blant annet som følge av at svenskehandelen ble stengt. Da bør det også legges til rette for at dagligvarehandelen kan foregå på en trygg måte, og med en åpningstid og i lokaler som er tilpasset kundenes behov.