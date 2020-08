Vindkraft-Zephyr tramper på demokratiet

Meninger

Vindkraftselskapet Zephyr AS tramper på demokratiet når de nå klager på avslaget fra NVE om utsatt frist for å bygge ut vindkraftindustri på Innvordfjellet. Området ligger på grensa mellom Flatanger og Namsos kommune. Både Stortinget, Trøndelag fylkeskommune, Namsos kommune og Flatanger kommune har gjort klare vedtak mot at Zephyr og vindkraftselskaper skal få utsatt frist for ferdigstillelse av vindkraftprosjekter ut over 2020/2021. Har ikke Zephyr noen respekt for folkestyret i Norge?

Norges øverste demokratiske forsamling vedtok følgende 19. juni i år: «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse ut over 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.» Fylkesutvalget sa bla. dette i sitt vedtak 3. mars: «Trøndelag fylkeskommune fraråder utsatt frist for vindkraftselskapet Zephyr AS til ferdigstillelse av Innvordfjellet vindkraftverk utover 31.12.2020.» Et enstemmig vedtak i Namsos kommunestyre 13. februar sa bla.: «Namsos kommunestyre vil ikke at NVE skal gi vindkraftselskapet Zephyr AS forlenget frist for ferdigstillelse av Innvordfjellet vindkraftverk ut over 31.12.2020.» 5. mars gjorde Flatanger kommunestyre, med 11 mot 4 stemmer, et likelydende vedtak som sitatet fra Namsos kommunestyre.

Vi forventer at Olje- og Energidepartementet (OED) respekterer folkevalgte vedtak både i storting, fylke og kommuner. Klagen fra Zephyr AS om utsatt frist til ferdigstillelse av vindkraftindustri på Innvordfjellet må derfor bli avvist. Hvis OED mot formodning gir Zephyr AS tillatelse til utsatt frist, overstyrer OED alle demokratiske organer i landet vårt. Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen vil ikke kunne respektere en slik overkjøring av folkevalgte organer i Norge. Vindkraftmotstanden har vokst seg til ei folkebevegelse. Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen vil da, i samarbeid med Motvind Norge, Naturvernforbundet og flere naturorganisasjoner, mobilisere til de største protestaksjonene mot vindkraftutbygging i Norge. Maskinene skal aldri komme til Innvordfjellet!

Viken fylkeskommune, og mange kommuner i Østfold som har store eierinteresser i Zephyr AS, bør nå gripe inn og slå ring om folkestyret. I Trøndelag aksepterer vi ikke at Zephyr AS tramper på demokratiet og ødelegger natur og reinbeiter.