Jeg finner det litt forunderlig at setteoppgaven ble tillagt en nabokommune som antageligvis vil profitere på vedtaket

Onsdag 26. august har både Trønderavisa og Namdalsavisa utfyllende oppslag om konsesjonssøknad for erverv av Åsnes gård, Sjøåsen, Namdalseid. Som tidligere saksbehandler gjennom langt liv, vet jeg hvor vanskelig det kan være å balansere mellom tro og tvil. Jeg har således stor respekt for det arbeid som ligger bak innstillingen «ført i pennen» av setterådmannen i Flatanger.

Samtidig finner jeg det litt forunderlig at setteoppgaven ble tillagt en nabokommune som antageligvis vil profitere på vedtaket, dette uansett om det blir positivt eller negativt for søker. Kan dette også være et habilitetsspørsmål? Søkers moderbedrift i Namdalen, Namdalens Træsliberi AS, ligger i Flatanger, og forstås, uavhengig av resultatet av konsesjonssøknaden, å skulle spille en betydelig rolle framover.

Som medforfatter av bok om Hans Barlien, har jeg også blitt ganske godt kjent med historien til Åsnes gård. En eiendom som allerede i 1799 ble utskilt fra Årgård, den eiendommen som Barlien kjøpte i 1812.



Åsnes gård med sin glassverkhistorie gjør eiendommen til et kulturminne i Namdalen. Dette i dag et truet kulturminne

som utvilsomt krever dedikerte mennesker og betydelige ressurser.



Åsnes gård, i dobbel forstand ved et veiskille, har nå en unik mulighet. Torsdag 27. august avgjør Namsos kommunestyre for lang tid Åsnes gårds skjebne. Og dette gjelder ikke bare Åsnes gård, Sjøåsen, Namdalseid og storkommunen Namsos, men hele Namdalen som en attraktiv destinasjon.



Et kjent sitat sier: «Man kan ikke lage omelett uten å knuse egg»! Overhalla Betongbygg og Skogmo Industripark, med milliardomsetning, hadde tvilsomt eksistert hvis det ikke hadde blitt utvist en pragmatisk holdning til utfordrende landbrukslovgiving.