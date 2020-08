Giske er ikke den samlende kandidaten som kan gi signaler om ei ny tid og slutten på en «gutteklubb» og ukultur i partiet

Meninger

Trøndelag Arbeiderparti skal lørdag avgjøre om Trond Giske kan returnere til et politisk toppverv, som leder av det mektigste fylkespartiet, og med direkte adgang til partiets landsstyre. Trolig åpner det også vegen for en retur til rikspolitikken ved neste stortingsvalg.

Dette er selvfølgelig Trøndelag Arbeiderpartis valg. De demokratiske spillereglene i ethvert parti er slik at resten av partiet må forholde seg til den beslutninga lokallagene tar. Det er også slik at partiet sentralt har åpnet for at Trond Giske kan komme tilbake til politiske tillitsverv.

Mange trekker fram at det må være mulig å tilgi, at alle kan gjøre feil, at Giske har beklaget, og at det nå må være mulig å gå videre. Alt dette er også riktig.

Men valget lørdag handler om å velge den som er best skikket til å samle og lede Trøndelag Arbeiderparti fram mot neste valg og i årene framover. Det er ingen tvil om at Giske er en særdeles erfaren og dyktig politiker. Samtidig har den opprivende splittelsen og reaksjonene på valgkomiteens innstilling vist at han ikke er den samlende kandidaten som kan gi signaler om ei ny tid og slutten på en «gutteklubb» og ukultur i partiet. Det blir ikke bedre av at det er tre menn i valgkomiteen som legger fram og forsvarer sin innstilling. Eller at Giske får støtte fra leder i nominasjonskomiteen, Jorodd Asphjell, som Giske valgte å gå på Bar Vulkan med.

Namsos har framstått som noe av en bastion i Trøndelag i å målbære kritikk mot Giske. Det illustrerer også noe av problemet når Namsos-ordfører Arnhild Holstad erklærer at hun ikke vil sitte i samme fylkesstyre som Giske. Partifelle og kommunestyrerepresentant Gina Holmen Berre i Namsos sier Giske er en leder hun ikke kan stå bak. Over 90 andre Ap-politikere har i et opprop erklært at det føles feil for dem om Giske blir valgt.

– Levner partikulturen i Ap liten ære Innstillingen på Trond Giske som fylkesleder i Trøndelag Ap skaper uro i partiet.

Ved å velge Giske står Trøndelag Arbeiderparti i fare for å tape en lang rekke dyktige, kvinnelige politikertalenter, samtidig som splittelsen og uroen støter vekk mange velgere. Trond Giske får en nær uoverkommelig oppgave med å skulle samle partiet og få fokus på de politiske sakene. For mange vil det være for seint.