Nå må AP samle alle gode krefter, og sette politikk framfor personstrid

Meninger

Jeg sitter og undres over alt det som står i Trønderavisa i dag, eller jeg undres jo like mye om jeg står eller går også. Nå er virkelig det kvinnelige nettverket i AP på krigsstien og går massivt ut i flere medier, for å skape en persondebatt angående det kommende valget av leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Grunnlaget ser ut til å være at de ikke ser Trond Giske som en samlende leder, og at han ikke er egnet som leder på grunn av varsler om hendelser, som førte til at han måtte trekke seg som Arbeiderpartiets nestleder. Jeg har ingen kompetanse til å mene noe som helst om hva som skjedde for et par tiår tilbake, men har registrert at Giske verken har blitt tiltalt eller dømt for noe som helst.

Jeg registrerer også at det foregår en debatt i Arbeiderpartiet, som nå fokuserer mer på personer enn viktigheten med å velge et lederteam i Trøndelag, som kan sette sosialdemokratisk politikk på dagsorden, som igjen skal bidra til et regjeringsskifte i 2021. Jeg og mange med meg har aldri vært i tvil om at Trond Giske er den personen som nå kan føre an, å løfte partiet, og sette politikk først, men da må han og resten av de som er innstilt av valgkomiteen få muligheten til det.

Et parti som Arbeiderpartiet må da kunne velge personer til verv på grunnlag av egenskaper til å fremme partiets ideologi og politikk? Da er det ikke om man er kvinne eller mann som er avgjørende, og jeg kan nå bli nødt til å minne om at det gjennom flere tiår har vært mange dyktige kvinner i både ledende stillinger og verv. Jeg har nok trodd, og tror fortsatt at det er på grunn av egenskaper og dyktighet og ikke på grunn av kjønn.

Jeg skal ikke kommentere hver enkelt av de som nå går ut og fordømmer Trond Giske som er innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Det skal de få lov til å ha sin mening om, men så er det også svært mange inkludert meg selv, som nå mener at nå må AP samle alle gode krefter, og sette politikk fremfor personstrid. Og at når det gjelder å lede dette i Trøndelag er det ingen som kan måle seg med Giske. Han har en politisk tyngde, og en enestående måte å formidle politikk på, som også på nasjonalt plan vil bli lagt merke til. I tillegg tilhører han også den rette siden i Arbeiderpartiet. Det er dette vi trenger nå for løfte arbeiderpartiet til et nivå, som gjør at vi kan komme i regjering i 2021.

Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet i over 30 år, organisert i LO i snart 40 år, og har også sett råskapen i organisasjonslivet, når det gjelder å ta personer med hud og hår, når de av enkelte ikke er ønsket lenger. Dette må vi slutte med, og er glad for å se at Jonas Gahr Støre, uttaler at han nå vil ta et oppgjør med interne stridigheter i partiet. Det håper jeg han gjør, og det nok også helt nødvendig om vi skal lykkes med å utvikle Arbeiderpartiet og politikken. Jeg ønsker Trøndelag Arbeiderparti lykke til med årsmøtet og valg av ny ledelse.