Hva er galt med det norske flagget?

Meninger

Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg, kan flagges med fra kommunenes bygninger. Det er gitt enkelte unntak, for eksempel kan det flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse eller fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende.

Loven har vært slik siden 1933 og bunner ut i at ikke flagging skal bli brukt til politiske markeringer, og at offentlig flagging skal virke samlende for innbyggerne.

ALLE som bor i Norge bør være stolte av, og føle tilhørighet til det Norske flagget.

Det pågår nå en debatt om endring av denne loven, man ønsker at kommunene skal bestemme selv hvilke flagg man skal bruke på kommunens bygninger.

Dette synes jeg er svært uheldig, da vil flaggpraksis i kommunen gjenspeile den sittende ledelse til en hver tid.

Det er helt greit med både Eu-flagg, Fn-Flagg, Pride-flagg, hammer og sigd eller sjørøverflagg.

Mitt poeng er at henger du opp noen av disse flagene fra kommunale bygninger, så vil det alltid være en del av befolkningen som ikke liker det. Jeg synes det er feil om man bruker kommunale flaggstenger til å fremme politiske synspunkter og skape splid i befolkningen.



Som vår alles kjære Kong Harald V. sa en gang: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.



Men nordmenn er også for FN, og i mot FN Nordmenn støtter Pride, og støtter ikke Pride.

Nordmenn er medlem i Frp, Ap, Sp, Krf, andre politiske partier eller ingenting.



Det som er felles for oss alle, er at når flagget vaier i vinden med rødt, hvitt og blått så er det vårt flagg, uansett.



Derfor mener jeg at det ikke er nødvendig eller ønskelig med endringer i flaggloven.