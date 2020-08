Brent jord i Trøndelag Arbeiderparti

Meninger

For det brenner fortsatt på branntomta. Bomben som valgkomiteens leder Arild Grande etterlot i fanget til påtroppende leder Ingvild Kjerkol krever at den enten sprenges umiddelbart, eller at den desarmeres av kyndige folk i det som etterhvert må ha blitt Arbeiderpartiets egen innsatsstyrke for sånt. Enten må Grande ha politisk sprengstoff som tilsvarer det han påstår - nemlig at Ingvild Kjerkol er en verre representant for ukulturen i Trøndelag Arbeiderparti enn Trond Giske, eller så var det ikke bare Trond Giskes politiske karriere som endte med et brak fra talerstolen.

Dette var kanskje det mest oppsiktsvekkende som skjedde på det etterhvert historiske årsmøtet. Men det viktigste kom fram i dagene før. Og det var ikke at det kom et nytt varsel mot Trond Giske. Det var bare en ny historie om noe vi har hørt før, og som det sikkert finnes flere av, og som han har beklaget og fått tilgivelse for av partiledelsen, selv om det sikkert kan diskuteres rent teknisk om han faktisk har sagt unnskyld.

Det alvorlige i historien til Sandra Skillingsås var at hun, som da altså var innstilt til å sitte i samme styret som Trond Giske skulle lede, uttalte at det fortsatt eksisterer en fryktkultur som er slik at hvis hun hadde varslet fra for en måned siden - ville hun aldri ha blitt innstilt til å sitte i styret i Trøndelag Arbeiderparti. Det er selvsagt umulig å bevise, men det er mer enn nok at det utløste en rekke historier fra Ap-kvinner, både tidligere aktive politikere og folk fra Trond Giskes egen, innerste krets, som bekreftet det eneste til slutt alle på årsmøtet var enige om: At det eksisterer en ukultur i partiet fortsatt i dag, som gjør det vanskelig for folk å varsle om maktmisbruk og overtramp.

Dermed ble det åpenbart at den viktigste jobben for et nytt fylkesstyre er å rydde opp i dette. Og det ble like åpenbart for et stort flertall, selv i valgkomiteen, at Trond Giske, med sin bakgrunn fra den samme ukulturen, umulig kan lede den jobben.

Dermed hadde ikke Trond Giske noe annet valg enn å trekke seg. Fra talerstolen kom han med en tale som i stor grad mante til forsoning, men som også inneholdt en sleip stikker: "Ingen har krav på en ny sjanse".

Jo, alle har krav på en ny sjanse. Men ingen har krav på å bli leder i Trøndelag Arbeiderparti. Trond Giske fikk sin sjanse - servert på et sølvfat av sine støttespillere. Ikke bare én gang - men to. I fjor brukte han den til å ta med lederen av nominasjonskomiteen på bar, og helt uforståelig la seg avbilde med unge jenter i en setting med alkolhol.

Så fikk han en ny sjanse til å bygge tillit fra bunnen av, ved å reise rundt i hele Trøndelag og snakke politikk med lokallagene. Noe han uten tvil behersker og er en mester i. Men innimellom all vaffelspisingen og kaffekoppene, kan han umulig ha fanget opp at sårene fortsatt stikker dypt. Eller så har han og hans støttespillere gamblet på at hans politiske makt fortsatt var stor nok til at han kunne overkjøre dette og søke ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Det var den ikke. Selvfølgelig er det maktkamp om ledervervet i det største fylkeslaget i det som iallfall for en stund siden var det største partiet i Norge. Det vet Trond Giske bedre enn noen andre. Men det var ikke mektige motstandere som felte ham - det var historier om ukultur fra unge kvinner fra hans egen, innerste krets. Det var nok til at Giske ikke hadde den nødvendige tilliten. Og det er heller ikke noe noen har krav på - den må bygges opp.

Inntil da hadde det ikke vært utenkelig at Giske kunne hatt en politisk framtid i Trøndelag Arbeiderparti. Selv den mest uttalte Giske-motstanderen, Namsos-ordfører Arnhild Holstad, presiserte overfor NA, før det hele tok av, at hun kunne sitte i et styre sammen med Trond Giske, så lenge han ikke var leder. Det kunne ha vært en veg videre for å bygge ytterligere forsoning og tillit. Men det at valgkomiteen og hans støttespillere insisterte på at han var den eneste som kunne lede Trøndelag Arbeiderparti inn i framtida, var et forhastet, strategisk feilgrep.

Da var også alt håp om forsoning ute. Arnhild Holstad takket nei til å ta ledervervet, selv om hun fikk det tilbudt. Naturlig nok, og sikkert lurt, når en ser hva Ingvild Kjerkol ble utsatt for. Der valgkomiteens leder Arild Grande fire dager tidligere forklarte at Giske hadde så stor oppslutning blant lokallagene, og var en så god politikere, at han var selvskreven som leder, så var det at Kjerkol hadde oppslutning blant lokallagene og var en mektig politiker - nå en del av problemet.

Dermed valgte han den brente jords taktikk - og tok et flammende personlig oppgjør med Ingvild Kjerkol fra talerstolen. Alle floskler om at dette ikke skulle være en personstrid, men ha fokus på politiske saker, ble der og da blåst av banen. På direkte spørsmål fra Adresseavisen erkjenner Grande at grensa hans for hva som er akseptabel kultur i partiet går ved Kjerkol, men ikke Giske.

Ingvild Kjerkol og Arild Grande kom inn samtidig som vara til Stortinget fra Nord-Trøndelag i 2005. Hva som er bakgrunnen for en personlig konflikt mellom dem er fortsatt ukjent. Men det er underlig at Grande kan ha sittet på samme stortingsbenk som Kjerkol i 15 år uten å ha tillit til henne, og tilsynelatende uten på noe tidspunkt å ta det opp direkte med henne.

Kjerkol får en formidabel oppgave med å lappe sammen partiet. Først må hun renvaske seg selv fra de alvorlige, om enn uspesifiserte påstandene fra Grande og et eventuelt varsel mot henne, deretter må hun bygge en ny kultur som skal legge grunnlag for å gjenreise partiet, både internt og blant velgerne. Støtten hun fikk fra et stort flertall på årsmøtet hjelper iallfall litt på den vegen.