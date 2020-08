Det må til en lovlighetskontroll av vedtaket

Meninger

Flertallet besto av Frp, H, KrF, SP (mindretall), Ap (flertall) og MDG. Dette gjorde flertallet til tross for at administrasjonen gjennom sitt saksframlegg anbefalte et avslag med bakgrunn i tolking og praktisering av Konsesjonsloven i Norge. SV er positiv til initiativ som kan ta vare på både landbruks- og kulturinteresser på Åsnes gård, men det må skje innafor Konsesjonslovens bestemmelser.

Det mener vi bla. kan skje gjennom at hovedaksjonær i nevnte AS kan stå som eier, men at store deler av driften kan organiseres som AS-løsninger. Det kom ikke fram i forslaget fra flertallet at de hadde fått på bordet en annen lovtolking enn administrasjonen. Derfor velger SV og Rødt å sende inn en lovlighetskontroll av vedtaket, da partiene mener flertallsvedtaket er i strid med Konsesjonsloven.

Målet med konsesjonslovene som ble innført i landet vårt på slutten av 1800-tallet var å sikre at naturressursene både på land, hav og elver ikke skulle selges til utenlandske kapitalinteresser. For jord- og konsesjonsloven i landbruket (1888) var det viktig å sikre personlig eierskap med bo- og driveplikt og priskontroll for at vanlige folk kunne drive landbrukseiendommer i hele landet. Med bakgrunn i pålegg fra EØS-avtalen ble det i 2003 gjort endringer i Konsesjonsloven som åpnet for at AS-er kunne få eiendomskonsesjon. I § 9, tredje ledd står det: «Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.»

Tolkinga fra landbruksmyndighetene er at eierkonsesjoner til AS bare unntaksvis skjer. Oftest invilges dette til reine skogeiendommer eller vegløse områder uten fast kommunikasjon, som Nærøya og Risværet i Ytre Namdal. Åsnes gård har nesten 380 dekar innmark, 3241 dekar produktive skogsarealer og 5649 dekar annen utmark. Gården ligger også like ved FV 17. Derfor har tidligere søknader fra Namdalen Træsliberi AS fått flere avslag: Midtre Namdal samkommunestyre 16.11.2018 og 01.02.2019 (klage), Fylkesmannen i Trøndelag 22.03.2019 (klage).

Den såkalte «Vestby-saken» ble brukt som eksempel i saksutredning til kommunestyremøtet 27. august, fordi den ligner veldig på saken om Åsnes gård. Gården som nevnes har bra med arealressurser og dårlige hus, men konsesjonssøker vil lage kultursenter. Sundby Gård AS fikk eierkonsesjon av Vestby kommunestyre, men Landbruksdirektoratet opphevet konsesjonen.

Største utfordring med eierkonsesjon til AS-er er at eierforhold fort kan endres uten at politikere og konsesjonsmyndigheten kan gripe inn. Dersom AS-eiendom skifter aksjemajoritet fra en regional eier som Kristoffer Stensrud, til f.eks. tyske eller kinesiske eierinteresser, så trenger ikke de å søke om ny konsesjon. Men konsesjonslovene var jo nettopp opprettet for å holde utenlandske kapitalinteresser vekk fra norske naturressurser. Dersom Stensrud, som personlig har skrevet under kjøpekontrakten, søkte om eierkonsesjon på Åsnes gård, og organiserte flere driftsområder som AS, vil ny gårdeier måtte søke om ny konsesjon slik intensjonen med loven er.

At Kristoffer Stensrud truer med å velge bort planene for Åsnes gård, hvis ikke Namdalen Træsliberi AS får eierkonsesjon, svekker troverdigheten til prosjektplanen for Åsnes gård. De flotte planene for restaurering av hovedlån og fjøs med glassblåserhistorie og planer for restaurant og overnatting, må og kan skje innafor dagens konsesjonslov, men ikke slik flertallsvedtaket i Namsos kommunestyre ble gjort.

Sannsynligheten for at landbruksmyndighetene opphever dette vedtaket er stor. Stensruds advokater kjenner Konsesjonsloven godt og Stensrud burde ha lagt sine planer innafor praktiseringa av loven. Da kunne planene for Åsnes gård ha kommet igang tidligere.

Hvis vedtaket i Namsos kommunestyre mot formodning skulle opprettholdes av landbruksmyndighetene, vil det skape presedens (ny praksis) og gi større åpning for eiendomskonsesjoner til AS-er, ikke bare i Namsos, men i hele landet. Vi i SV mener konsesjonsloven basert på personlig eierskap, bo- og driveplikt og prisregulering slett ikke bør svekkes. Konsesjonsloven skal bidra til å opprettholde matproduksjon, bosetting og sysselsetting i hele landet. Lovlighetskontroll av flertallsvedtaket om å gi Namdalen Træsliberi AS konsesjon på Åsnes gård, er derfor helt på sin plass.