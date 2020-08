En selsom opplevelse!

Meninger

Lørdag fulgte jeg Trøndelag Arbeiderpartiets årsmøte på nettet, som interessert observatør, ikke som partimedlem. Jeg var sikkert ikke den eneste nysgjerrige bisitter i og med at årsmøtet var åpent og tilgjengelig via flere avisers nettsider.

Som interessert i både politikk og organisasjonskultur, ble det en severdig forestilling. Jeg har gjort meg noen refleksjoner særlig over partiets organisasjonskultur i etterkant av møtet. Det mest spesielle med dette årsmøtet er vel valgprosessen og valgkomiteens arbeid, både i forkant av møtet og under møtet. Det avdekker noen sider ved partikulturen som det er grunn til å undre seg over.

Maktkampen mellom fylkets to stortingsrepresentanter Ingvild Kjerkol og Arild Grande, er nok en dårlig sak og en stor utfordring for partiet. «Mee too-problematikken» er nok bare en del av ukulturen. Når valgkomiteens leder, Arild Grande, velger å bygge på et mulig varsel om Kjerkol i sin mangel på vilje til å nominere henne som leder for fylkespartiet, er det grunn til å stille seg noen spørsmål.

Er det han selv som ønsker å varsle om forhold vedrørende Kjerkol, eller har han fått «signaler» om en mulig varsling? Har han selv noe uoppgjort med Kjekol som han ikke har fått ryddet opp i? Uansett må det være feil å bringe dette inn i valgkomiteens arbeid, så lenge det ikke foreligger en konkret varslingssak. Når Grande i tillegg forsøker å begrunne sitt syn på en utydelig og klossete måte, blir saken enda verre. Misbruk av rollen som leder av valgkomiteen, er nok en nærliggende tanke. Det er lett å skjønne at partiets partisekretær Kjersti Stenseng bebuder en gjennomgang av valgkomiteens arbeid i etterkant av dette årsmøtet.

Når vi vet at det er enda et drøyt år av denne stortingsperioden, vet vi også at Grande og Kjerkol skal jobbe sammen på «trøndelagsbenken» i denne perioden. Med den «isfronten» som ser ut til å være mellom disse to, kan ikke det være særlig gunstig hverken for dem selv eller partiet. I tillegg er Trond Giske «på oppsigelse», i sitt siste år på Stortinget ifølge eget utsagn. Det blir nok en krevende arbeidsperiode for fylkespartiet fram mot kommende Stortingsvalg, med ringvirkninger til partiet på landsbasis. Dette vil kunne bidra til å styrke sittende regjerings posisjon, med Erna i spissen.

Ikke alle er veldig lei seg for det!