Meninger

Glutenfrie produkter må senkes til svenskepriser. Svært mange som trenger glutenfrie produkter har tidligere dratt til Sverige for å kjøpe glutenfritt til normale priser.

Etter at regjeringen fjernet det meste av støtten til de som må ha glutenfritt er kostnadene for dem som er avhengig av slike produkter blitt skyhøye

Nå har man ikke lov å passere grensen og man blir tvunget til å kjøpe produktene i Norge til skyhøye priser. Spør de berørte hva som skjer hvis man spiser det kroppen ikke tåler. Cøliaki er en kronisk sykdom som gjør at immunforsvaret reagerer ved inntak av gluten.

Det er nødvendig at man må holde seg til et strengt glutenfritt kosthold og det er den eneste behandlingen mot sykdommen. Det kan jo ikke være riktig at denne gruppen må ha et mye større matbudsjett ettersom de ikke kan spise den mat som i dag er vanlig på matbordet.

Glutenallergi eller cøliaki er null stress i vårt naboland Sverige. Drar man på harryhandel, kan man fråtse i glutenfri økologisk pasta, mel, brød, kakemikser, grøt, babyprodukter – ja alt egentlig og mye rimeligere.

Min bønn til myndighetene er: La brukerne igjen få støtten tilbake.

Til dagligvarekjedene er min bønn: Senk prisene på glutenfrie produkter til svenskepriser.