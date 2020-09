Fra Rock City til Søppel City

Meninger

For noen år siden gjorde Namsos stas på det rike og blomstrende kulturlivet i byen, ikke minst innen pop- og rock. Byen har fostret en rekke kjente artister, fra Åge til D.D.E. Det var stor kreativitet med ny musikk, fra opera til kabaret. Byen kunne vise til en utmerket musikkskole, og videregående skole fikk anerkjennelse for sitt tilbud innen kunst og kultur.

Dermed satte Namsos forsterkerne på, og Rock City ble lansert på ulike måter. Det ble snakkis, og ikke minst barn og unge følte en viss stolthet over å være fra kulturbyen Namsos.

Men nå er rockebyen i ferd med å miste rytmen. Blomstergitaren, symbolsk nok, er fjernet. Rock City snakkes det ikke lenger om.

Nå skal innbyggerne i Namsos i stedet få et søppelanlegg å være stolt av. Planen er å legge det nye avfallsanlegget til den mest synlig tomta i byen, enten sett fra boligområdene på Spillum, fra byen eller boligområdene på bysiden. Ved utløpet av lakseelvenes dronning, Namsen, planlegger en altså å legge et stort og ruvende søppelanlegg. Man kaller det sågar et framtidsrettet miljøtiltak.

Ledelsen i Midtre Namdal avfallsselskap (MNA) har til og med funnet ut at dette er det mest fornuftige stedet å etablere et nytt, stort, søppelanlegg. De begrunner tomtevalget blant annet med best økonomi, laveste utgifter for brukerne, best logistikk og arbeidsmiljø, og endatil utrolig nok, best omdømme.

MNA hevder at et moderne avfallsanlegg ikke vil være plaget med luktproblemer, og skulle det oppstå, finnes det bøtende tiltak, eksempelvis ved bruk av oson.

Markedsøkonomi er merkelig. En velger ut noen få elementer, og hevder det er den fulle og hele sannhet.

Men hva er prisen på trivsel, på tilhørighet og identitet? Hvorfor i verden skal vi ødelegge utsikten fra boligene rundt Namsos? Hvorfor skal Namdalens stolthet, Namsen, bli knyttet til et søppelanlegg? Såkalte luktfrie anlegg er erfaringsmessig mer et ønske enn realitet, eksempelvis erfaringene fra et lignende anlegg i blant annet Tromsø.

Anlegget bør selvsagt legges til et mindre synlig område, langt unna folks boligområder.

Dersom våre folkevalgte likevel skulle velge å legge et stort søppelanlegg på denne tomta, så vil de med viten og vilje ødelegge folks trivsel og byens særpreg.

De vil også bidra sterkt til å skape ny identitet for Namsos, nemlig søppelbyen. Hva føler unge mennesker om en slik assosiasjon?

Og hva skal vi da reklamere med for å få tilflytting og vekst?

Kjære lokalpolitikere: Nå må det handles før søppelet tar oss.