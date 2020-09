Vi på grasrota trenger deg, din kunnskap, din formidlingsevne, og det du står for. Vi er mange!

Meninger

Når jeg går inn på Arbeiderpartiets nettside står det: «Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte, og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige, og like mye verd. Hver av oss skal ha mulighet til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunnbasert på frihet, solidaritet, og like muligheter for alle.

Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vi, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene FRIHET, LIKHET OG SOLIDARITET ……»

I de siste dager har avisene og sosiale medier vært fullpakket av en ting: Trond Giske. Atter en gang skal denne mannen tas, og det skal gjøres skikkelig, slik at han forhåpentligvis ikke kan reise seg flere ganger. Ikke være en trussel for hvem det måte være, for hvem er det som kan ha interesse av å kneble Trond Giske?

Giske er en av våre sjeldne og få politikere som representere grasrota i norsk politikk. I all min tid som engasjert samfunnsborger, og medlem av Norges største parti som kommunestyrerepresentant for Ap, og i utvalg for folk, har Trond Giske vært et navn som har vært på manges lepper. I positiv forstand. Han har reist land og strand rundt og lyttet til de utfordringer som måtte finnes rundt om.

For meg er han uten tvil en som virkelig kunne være med på å løfte partiet opp og frem. Han er en meget god organisasjonsbygger, en meget dyktig taler som tydelig vil ha makten tilbake til medlemmene. Her er vi kanskje ved det som mange av de som er ute etter posisjoner og makt er redde for?

Jeg har tenkt mye i det siste hva det er som nok en gang setter i gang en heksejakt på en mann som har lagt seg helt flat og beklaget og tatt konsekvensene av det. Da må jeg stille spørsmålstegn ved de som ikke kan legge dette bak seg, men atter engang komme med dette like før et valg. Ikke nok med det, men her dras det opp en seks år gammel sak!

I senere avisoppslag er det snakket mye om en ukultur iblant menn i partiet. Dette har jeg full respekt for at tas opp, slik skal det ikke være. Dette har Giske innrømmet og vært en del av. Han var neppe alene, ettersom dette har vært en ukultur blant mennene i partiet . Han har tatt avstand fra denne ukulturen og har beklaget. Hva skal til for at Giske kan få gå videre og drive med det han er dyktig på, nemlig å være med på å fremme Arbeiderpartiets politikk på en folkelig og forståelig måte?

Jeg regner med at de som er med på denne heksejakten har sitt på det rene og aldri tråkket over noen grenser.

Jeg startet med Arbeiderpartiets visjon. Det er en visjon som har store ord, flotte ord, men så utrolig meningsfylte ord, i hvert fall frem til nå. Disse ordene skal ha betydning, ikke bare være flotte å lese! Jeg under meg på om Trond Giskes motstandere aner at det er et menneske bak navnet, et menneske som tross stor motstand ville tilbake og gjøre det han er best på, jobbe for Arbeiderpartiets visjon.

« - en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte, og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige, og like mye verd. Hver av oss skal ha mulighet til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunnbasert på frihet, solidaritet, og like muligheter for alle.

Vår ideologi, grunnsyn eller samfunnssyn om du vi, er et sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene FRIHET, LIKHET OG SOLIDARITET»

Det føles veldig vanskelig å skulle representere et parti som selv ikke står for sine grunnverdier, og som til de grader dolker en av sine egne i ryggen.

Til Trond Giske: Vi på grasrota trenger deg, din kunnskap, din formidlingsevne , og det du står for. Vi er mange!

Tilslutt så må man jo bare bøye seg i støvet for nok en gang har det skjedd. Ikke bare har dere klart det, men dere slipper unna en tredje gang.