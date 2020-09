EL-sparkesykler – et verdivalg

Meninger

El-sparkesykkelbatterier inneholder sjeldne mineraler, som litium og kobolt. Mineralene graves ut i gruver i Kongo. Da Amnesty International besøkte gruvene i Kongo, fikk de se barn som hadde jobbet 24 timer i strekk, i gruvene. Barna var helt ned i seksårsalderen, og skulle heller vært på skolen. Gruvedriften i Kongo gjør at mange barn får dette som sin skjebne.

Ikke nok med det, gruvedriften forurenser det nødvendige drikkevannet til landsbyene rundt gruvene. Tidligere fredsprisvinner Dennis Mukwege har bedt Norge om en kraftig reduksjon av bruk av batteriprodukter, for han mener at det er selve grunnen til den blodige konflikten i Kongo.

El-sparkesyklene er med på å øke etterspørselen etter mineraler fra Kongo. Resultatet av økt etterspørsel er flere barneslaver og umenneskelige arbeidsforhold. Så mens selskaper som Tier, Volt, Ryde, Voi og andre tjener seg rike, blir mennesker undertrykt og misbrukt i Kongo.

Denne problematikken gjelder også for smarttelefoner og el-biler. Den største forskjellen er at behovet for el-sparkesykler rett og slett ikke finnes. Erfaringer fra Oslo og Bergen viser at så godt som alle som bruker disse el-sparkesyklene, ellers hadde gått, syklet eller reist kollektivt. Dermed er det ingen klimaeffekt. Produksjonen av sparkesyklene forurenser. Så klimaeffekten er faktisk negativ.

Selskapene som leier ut disse syklene reparerer heller ikke sparkesyklene. Når skjermen «blacker» eller når forhjulet stopper, kastes hele sparkesykkelen. Selskapene viser også minimal interesse for å legge til rette for at materialene blir brukt igjen.

Namsos vil ikke kunne løse konflikten i Kongo ved å si nei til el-sparkesyklene, men vi kan velge å si nei til syklene i solidaritet med ofrene for den blodige menneskehandelen i Kongo. Vi kan ikke forhindre produksjon av sparkesyklene, men vi kan vise at Namsos ikke gir etter for forbrukersamfunnets jag.

Vi kan vise at Namsos tar internasjonalt ansvar og bryr oss mer om å ta vare på klodens ressurser, klima og befolkning, enn om å legge til rette for klimaverstingenes sparkesykler. Namsos trenger ikke å være en av de kommunene som stempler grønn overvekst som «OK» Vi trenger ikke å være en kommune som aksepterer menneskehandel og forurensing til fordel for nordmenns fornøyelse. Solidaritet med arbeiderne burde falle naturlig for Namsos kommune.

Dette er et verdivalg. Vi håper at Namsos kommune veier kongolesiske barns egenverdi høyere, enn el-sparkesyklers simple nytteverdi. Hos oss i Namsos KrFU ønsker vi ikke at nestekjærlighet og solidaritet skal stoppe ved svenskegrensa. Kommunen vår er en dråpe i havet, men havet består av nettopp dråper, derfor håper vi at politikerne i Namsos tar med seg vårt innspill når de skal drøfte el-sparkesyklene.