Her til lands vet vi ikke engang hvor mange som har demens

Meninger

Høsten 2020 vil regjeringen presentere sin nye demensplan. Dette vil være den tredje i rekken. Som interesseorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende, er det viktig for Nasjonalforeningen for folkehelsen å bidra inn i arbeidet med denne planen, for å få på plass tiltak, som vil gi bedre livskvalitet og et godt omsorgstilbud til de som er rammet av sykdommen. Samtidig, økt satsing på forskning, for å finne en kur som kan stoppe demens.

Fordi vi lever lenger enn før, er det beregnet at antall personer med demens vil dobles innen 2040. Nasjonalforeningen for folkehelsen sin vurdering er at tilbudet til personer med demens er utilstrekkelig for å møte dagens behov, og at vi er langt unna å være beredt for veksten som vil komme.

Som utgangspunkt for arbeidet med en ny demensplan, mener vi følgende perspektiv må med:

Menneskerettigheter – retten til god omsorg og rett til trygghet og respekt

Medbestemmelse og medvirkning – mennesker med demens har rett til å bli hørt om sin sykdom og situasjon

Mangfold – tilbudet til mennesker med demens må speile mangfoldet i befolkningen

Dette er våre hovedkrav inn i arbeidet:

Helseomsorgen må bygges ut

Tallene Helsedirektoratet presenterte i sommer viser at det er mye ugjort:

Bare 56 prosent av de som har demens, har en diagnose.

Bare noen få prosent har en demenskoordinator.

Under 10 prosent har et dagtilbud.

Om lag to prosent har GPS-tilbud.

Når det gjelder sykehjem, så vet vi at 80 prosent av de som er på sykehjem, har demens. Også her har vi flere utfordringer:

Folk bor for lenge hjemme.

Det er for vanskelig å få sykehjemsplass.

På sykehjem er det for mange som opplever manglende innhold i dagene.

Vi har også utfordringer med overmedisinering, tvangsbruk og vold, det vil si ting som er knyttet til kapasitet og kompetanse.

Den eneste måten å møte dette på er ved å få opp kapasiteten i kommunene. Det trengs et bedre tilbud til de som ikke er på sykehjem ennå, flere sykehjemsplasser og flere helsearbeidere med kunnskap og tid.

Oppfølging etter diagnose

Det er viktig for oss at antallet demenssyke som får diagnose øker. Dette er avgjørende for å få hjelpetilbud. Handler blant annet om fastlegenes kunnskap og oppmerksomhet, om at dette kan være en forklaring, selv om pasienten ikke er spesielt gammel. Diagnose er viktig for at kommunene, sammen med de berørte, kan starte planleggingen av helsetilbudet.

Vår erfaring gjennom mange samtaler med våre demensforeninger, erfaringsrepresentanter og innringere på vår hjelpetelefon, Demenslinjen, er at mange opplever at de står uten noen form for oppfølging etter å ha fått en veldig alvorlig diagnose. For mange opplever dette som et sort hull, der de står alene midt i en livskrise. Ingen følger opp, og du skal sammen med familien din selv finne ut av hva du trenger og når du trenger det. Uten en kontaktperson er dette vanskelig.

Alle har rett på en demenskoordinator eller en kontaktperson, som tar kontakt og kan kontaktes, men tall fra Helsedirektoratet viser at retten til koordinator i de fleste tilfellene ikke innfris. Dette får alvorlige følger i flere ledd. Det påvirker legers motivasjon for å diagnostisere demens. Det gir syke og pårørende en urimelig byrde, og fører til at heller ikke tjenestene har god nok mulighet til å følge opp, slik de skal. Rettigheten, den enkelte har i dag, om langvarige og koordinerte tjenester, må bli reell.

Tilpasset tilbud

Vi er glade for at kommunene fra nyttår har plikt om dagtilbud. Skal dette fungere for målgruppen må det være et tilbud som er tilpasset den som skal bruke det og livssituasjonen for pårørende. God personsentrert omsorg betyr at det ikke finnes en løsning som passer alle. En ny demensplan må fange opp dette mangfoldet.

Løsninger

Det snakkes om at eldrebølgen skal løses med: pårørende, frivillige og teknologi. Dette er vår vurdering:

Pårørende: Finnes ikke noe ekstrakapasitet hos våre pårørende. De trenger avlastning, ikke mer ansvar. Forskning viser at 60 prosent av pårørende, til mennesker med demens, ville hatt en psykisk diagnose med stress eller depresjon om, de hadde hatt tid til å gå til legen. Når demensdiagnosen blir stilt yter pårørende i gjennomsnitt 60 til 85 timer hjelp i måneden. I tiden før innleggelse i sykehjem yter pårørende opptil 160 timer hjelp i måneden, det vil si innsats tilsvarende mer enn et månedsverk i full stilling.

Etter innflytting i sykehjem er pårørendeinnsatsen redusert til 1,6 timer per uke.

Frivillige: Vi er beredt til å stille opp og bidra, for eksempel ved å lage sosiale tilbud, stille med frivillige på aktivitet eller bidra med kunnskapsløft- og spredning, som gjennom kampanjen demensvennlig samfunn, demensvenner og Aktivitetsvenner, men det må være en klar oppgavedeling. Frivilligheten er tillegget, ikke løsningen. Vi kan ikke overta oppgaver som er et offentlig ansvar.

Teknologi: Her er det et stort og ubrukt potensial og vi trenger fortgang i implementeringen i kommunene. GPS (lokaliseringsteknologi) vil bety trygghet og frihet for mennesker med demens. Likevel er det bare om lag 2000 som får tilbudet og bare litt over 20 kommuner som er i gang med dette.

Forebygging og forskningsløft

Det anslås at om lag 30 prosent av forekomsten av demens kan forebygges. Dette vil kreve innsats på befolkningsnivå. Risikofaktorer for demens er i stor grad de samme som for de andre store NCD-sykdommene (ikke smittsomme sykdommer). Vi snakker om alkohol, tobakk, kosthold og fysisk aktivitet. Innsats for å forebygge demens, bør derfor bli en del av ny NCD strategi og folkehelseinnsats.

Bare forskning kan stoppe demens. Dagens innsats er alt for liten. Vi har ikke gode anslag over hvor mye som går til demensforskning. Om vi anslår at en tredel av forskning i Norge på hjernen og nervesystemet er demensforskning, utgjør dette 10-15% av hva vi bruker på kreft.

Demensplanen bør varsle etablering av en stor, strategisk og langsiktig, offentlig satsing på demensforskning som gir forutsigbare og frie forskningsmidler. Forskning kan gi mulighet til bedre forståelse av årsaker til demens, forebygging, bedre muligheter for tidlig og rett diagnose, bedre omsorgsløsninger og tilbud som kan fremme funksjon og livskvalitet og mer effektiv behandling for å bremse og kurere demens.

Norge har noen av verdens fremste forskere på feltet og har muligheten til å gjøre en forskjell, om vi investerer i forskning. Vi kan se til England for å lære hva en politiker med store ambisjoner kan få til. I 2015 lanserte David Cameron en stor nasjonal satsning på demensforskning, med en startinvestering på 150 millioner pund.

Her til lands vet vi ikke engang hvor mange som har demens. Etterhvert får vi for første gang norske tall basert på kartlegging knyttet til HUNT (HUNT 70+). Om regjeringen investerer i en oppfølgingsundersøkelse, vil det også bli mulig å finne svar på hvordan demens utvikler seg over tid, i den norske befolkningen. Dagens Demensregister (NorKog) videreutvikles og blir landsdekkende. Da kan det danne grunnlag både for forskning og planlegging av tjenester til personer med kognitiv svikt og demens.