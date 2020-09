Koronaliv - en annerledes hverdag

Meninger

En annerledes hverdag har det virkelig blitt og alle må ta sine forhåndsregler i forhold til smittevern. Jeg spør bare hvem har egentlige ansvaret i forhold til psykososiale oppfølgingen i forhold til hjemmekontoret? Selvfølgelig er det arbeidsgiver som har et hovedansvar.

Men imidlertid må jeg nok rose min arbeidsgiver MN Vekst for at jeg får lov til å komme 4 timer i uken under koronapandemien sammen med ansatt fra Namsos kommune. Bra oppfølging der, men den psykososiale oppfølging ved bruk av hjemmekontoret under denne pandemien er mangelfull. Kanskje har arbeidsgiver lite folk for å gjennomføre et slik tiltak. Selv om det er lovpålagt i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal tilrettelegge et psykososialt arbeidsmiljø ved valg av hjemmekontor. Jeg tror at arbeidsgiver mener at Namsos kommune følger opp den biten allikevel ved bruk av personalet i boligen til den oppgaven.

Jeg ser nok at arbeidsgiver ønsker nok at jeg skal holde meg så frisk som mulig under koronapandemien. Det optimale hadde vært at arbeidsgiver hadde kommet innom de dagene som jeg har hjemmekontor. Det er den balansegangen som jeg savner som arbeidstaker, som politiker og som organisasjonsmedlem.

Roser Namsos Kommune for å sette inn sosiale tiltak for brukerne under koronapandemien.