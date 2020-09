Meninger

Det fleste av oss kan prøve å forstå. Noen evner ikke det. Når det er maktpersoner i offentlig forvaltning, er det ikke annet en skremmende.

Trøndelag fylkeskommune bør gå noen runder med seg selv. Evner ikke de det, bør de få hjelp fra flere hold. De kan ikke få fortsette å herje slik som de gjør med Fredrik (2), som er rammet av cerebral parese (CP), og hans familie, i hovedsak foreldrene Frida-Charlotte Nilsen og Jonas Forås.

NA-journalist Lena Erikke Hatland har på en forbilledlig måte belyst saken fra fiskeværet Sør-Gjæslingan, hvor fylkeskommunen har pålagt familien å fjerne flytekaia. Uten den kan ikke Fredrik komme seg til familiens feriehus i framtida.

Hva er dette? Jo, i kortversjon et skammens postkort fra Sør-Gjæslingan. Budskapet er ikke til å misforstå. Her ønskes det ikke folk med nedsatt funksjons evne – ei flytebrygge vil ødelegge inntrykket for turister og forringe den historiske verdien det freda fiskeværet.

Historisk sett har menneskeheten noen svarte hull for hvordan man behandlet folk med handikap, plagsomme sykdommer, seksuell legning og etnisk bakgrunn.

Tilfellet Fredrik handler om det samme. Er det slik vi skal agere i 2020? Utestenge folk?

Når slike saker dukker opp, slår det en hvorfor det ikke var mulig å ta en annen inngang på saksbehandlinga.

Sør-Gjæslingan er fredet av Kongen i statsråd. Det må en ta på alvor, men hvordan kan en løse dette i fellesskap?

Trøndelag fylkeskommune har hatt god tid på seg til å hente seg inn, men nei.

Når de skal benytte seg av tilsvarsretten til NA, tar de bruk et verktøy som byråkrater griper begjærlig. De henviser til at «taushetsplikten for saken er knyttet til helsemessige forhold.»

Da NA opplyste dem om at familien hadde løst dem fra taushetsplikten, ble det stille. Taust.

Inkludering i fellesskapet. Hvem andre enn nettopp Kong Harald har formidlet dette til oss? Det er ikke uten grunn at Kongen har påpekt dette. Det er mye bra med vårt samfunn, men vi har fortsatt en del å gå på. Som med Fredrik.

Hva er hensikten med visjoner om de ikke etterleves? Eller kanskje er det slik at fylkeskommunen mener de selv oppfyller sin visjon som går slik: «Modig og ansvarlig i handling».

Behandlinga av Fredrik er opprørende. Om den er enestående? Nei! Hele landet ble rystet da Julie Thobroe Anda ble kastet av SAS-flyet da hun skulle reise fra Værnes. Hun gledet seg til studiestart ved Lundheim folkehøgskole.

Julie har som Fredrik CP, trenger assistanse enkelte ganger og kan snakke noe utydelig, spesielt bak et stramt munnbind.

Jeg glemmer aldri det Julie lot oss få vite.

«Det første jeg sa til pappa var at dette var urettferdig. Dette var å miste en frihet, kanskje den største friheten jeg har. Jeg glemmer aldri den sterke følelsen av frihet og likhet som jeg hadde første gang jeg fløy alene. De kan bare ikke hive meg av et fly når jeg har kjøpt billett og de vet at jeg har CP og er avhengig av hjelp til å gå.»

Julia tenker helt klart, selv om hun har sine utfordringer. Som andre har så lett for å glemme.

De som er hemmet av regel- og paragrafrytteri: Det er de som må få hjelp!

Og det straks.