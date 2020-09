Vi trenger forbilder med god, gammeldags folkeskikk

Måten det kjempes om maktposisjonene på, har vi fått et skremmende innblikk i de siste årene.

Meninger

Partiet som var ett av de virkelig tunge lokomotivene i norsk samfunnsutvikling. En bevegelse som har påvirket også mitt liv positivt. Partiet som var en politisk tungvekter ingen kunne stille seg likegyldig til. Samtidig har kanskje mediebildet nå gjort oss oppmerksom på en skremmende ukultur i store deler av det politiske landskapet, slik at vi kanskje kan få renset det politiske klimaet i vårt fine land.

Jeg har ikke svaret på mitt eget spørsmål. Endringene i Ap har nok skjedd over tid. På samme måte som selvsagt også de andre politiske partiene i landet har endret seg over årtier og hundreår. Når jeg undres akkurat rundt Ap, er det fordi partiet er så fundamentalt forandret fra historiene jeg hørte og fra det bildet jeg skapte meg av bevegelsen i min barndom og ungdom.

La meg innledningsvis fastslå at jeg aldri har vært medlem av Ap. Men jeg har stemt på partiet ved et par valg. I flere saker deler jeg partiets syn, og dessuten stiller partiet med mange dyktige politikere jeg har ønsket inn i viktige posisjoner. I hovedsak heller jeg mer mot den blå siden i politikken. Men for meg har det opp gjennom årene blitt viktigere og viktigere å respektere andres synspunkter og meninger.

Alt som ungdom irriterte det meg om min Høyre-pappa kunne finne på å vaske bilen 1. mai for å markere sitt syn. Sånt synes jeg fortsatt er respektløst og en dårlig måte å vinne fram politisk på. Sorry, pappa. Skal jeg kjøpe ny bil, handler jeg heller hos en selger som framsnakker sitt eget merke i stedet for å rakke ned på konkurrentens.

Hva var det så som fascinerte meg så sterkt ved den gode, gamle arbeiderbevegelsen? Mitt beskjedne innblikk i bevegelsen skjedde gjennom skolekompiser og andre venner. Historiene de som hadde sosialdemokratiske foreldre eller besteforeldre fortalte om møter hjemme eller på lokalet grep meg. Stort sett var det mennesker fra den «ordentlige» arbeiderklassen: fiskere, småbrukere, sliparbeidere eller kanskje vegarbeidere. Et fellestrekk var at de tydeligvis var samfunnsorienterte, enten gjennom ivrig avislesing eller ved å lytte på radio.

Dagen de fleste hadde fri, på søndag, kunne karene så samles hjemme hos naboen sin. Jeg forestiller meg at de da hadde hvitskjorte og sine beste klær på, når de kastet seg inn i den politiske diskusjonen. Om likelønn, bedre og tryggere arbeidsforhold, nettverk for de som falt utenfor grunnet sykdom eller andre hindringer og om arbeidsgivere som beriket seg på andres slit og tragedier. Men verdensproblemer og kald krig mellom kommunister og kapitalister engasjerte visstnok like mye som kravet om lenger spisepause på tremassefabrikken.

Og så kommer jeg fram til bildet som jeg fikk i hodet av fortellingene og som virkelig rørte meg: Diskusjonene om ei bedre framtid ble ledsaget av at karene sang de kjente og tradisjonsrike arbeidersangene som «Fram Kamerater» eller «Internasjonalen». Sikkert med kraftfull røst som fylte stua hjemme hos dem. Dette er det ultimate bildet på samhold og solidaritet for meg. Jeg beundret faktisk – og var nok en smule misunnelig – at noen kunne ha det sånn. Men det kunne jeg så klart aldri fortelle hjemme.

Legg merke til at jeg skriver «karene». Hvor var kvinnene den gang i det som senere er blitt kalt likestillingspartiet? Satt de samtidig rundt kjøkkenbordet og drøftet sine roller? Eller var oppgaven deres å koke kaffe og bære kaker? Jeg aner ikke, det nevnte aldri kompisene mine noe om.

Bevegelsen hadde nok ikke så mye romantisk over seg. Men for meg som bare hørte om fenomenet i ettertid, lå det en smule romantikk i fortellingene. Jeg tvilte egentlig aldri på det som ble fortalt, og etter at jeg noen år senere ble kjent med den eldre generasjon i svigerfamilien, fikk jeg det meste bekreftet.

Når bestefar tente snadde i den lille stua og fortalte med beveget stemme om barndommens fattige kår og hvordan Einar Gerhardsen og hans likemenn ga folket håp. Eller når bestemor kom i stuedøra og fikk med litt av TV-debatten mellom Gro og Kåre. Når bestemor med tårer i øynene studerte hvordan A-en i halsgropa til Gro skalv etter hvert som temperaturen ble høy nok: «Næmmen sjå kor pænt eit smykke ho Gro har i kveill»! Da skjønte du hvilken betydning arbeiderbevegelsen hadde for FOLKET!

Ja, hvor ble alt dette av? Politikk er makt. Mennesker søker posisjoner for å få gjennomslag for sine tanker og ideer. Det er prisverdig, uten disse menneskene hadde ikke demokratiet vårt overlevd. Men måten det kjempes om maktposisjonene på, har vi fått et skremmende innblikk i de siste årene. Mye takket være Arbeiderpartiet. Men jeg har aldri trodd dette spillet bare foregår der. Det er ganske sikkert mye likt i eksempelvis Høyre, KrF, Venstre, Sp, Frp eller SV.

Hva opplever vi? Jo, spisse albuer, baksnakking, maktmisbruk, hersketeknikker, utfrysing, mobbing, trakassering, løgner og uredeligheter. Alt det som foreldre og lærere i årtier har forsøkt å få barn og unge til å ta avstand fra. Alle disse gale egenskapene praktiserer altså noen av de som skal være forbilder og samfunnsbyggere for de neste generasjoner. På toppen bombarderes vi gjennom media av amerikanske tilstander som overgår det meste av det jeg hadde forestilt meg om politisk ukultur.

Sånn sett er det nesten grunn til å takke Ap for å ha avdekket problemene jeg vil tro de fleste partier sliter med, og som trolig er årsak til den voksende politikerforakten.

Jeg håper snart ledende politikere forstår at de viktigste personene for demokratiet og dem selv er de folkene som sitter bakerst i salen eller står utenfor lokalet og sjelden sier noe eller tar til motmæle. Det er de personene som skal stemme inn partitoppene i kommunestyre, fylkesting eller Storting. Tenker de velgerne slik som meg, velger de tillitsmenn og -kvinner som er ydmyke, hører på deg, oppfører seg ærlig og tillitvekkende. Og ikke minst at de viser seg tilliten verdig også etter valget.

Vi hører jevnlig om prosesser for å komme ukulturen i de forskjellige partiene til livs. De prosessene trenger ikke være særlig omfattende. En kort påminnelse om å bruke god, norsk folkeskikk bør holde. Og ta gjerne med påminnelsen inn i baren etter partimøtet!