Ei helt uvirkelig utvikling

Meninger

Det er 41 år og noen måneder siden – faktisk dagen etter at jeg ble pappa første gang – at jeg ble invitert til redaktør Georg Bondø på hans kontor i Nordtrønderen og Namdalen. Etter at halvår som frilanser i avisa ønsket han å tilby meg fast jobb. Det ble starten på en journalistepoke som har ført meg innom avisene Nordtrønderen og Namdalen, Ytringen, Brønnøysunds Avis og ikke minst Namdalsavisa. Det har vært ei vandring fra manuell skrivemaskin og telefaks til en digital verden og snart bare nettaviser.

Men nå er den epoken over.

Fra nå er det i første rekke Nav som skal bidra med «smør på kaka». Det blir rart. Penna mi skal likevel ikke hvile, den blir nok tatt fram med jevne mellomrom. Kanskje også i offentlige publikasjoner. Det er fortsatt et par år til ordinær pensjonsalder for meg, og jeg hadde tenkt å holde ut. Kroppen brydde seg imidlertid ikke om dette årstallet, dessverre. Den holdt ikke tempoet lenger. Men du verden, jeg klager ikke. Jeg har fått holde på med det jeg elsker mest – å skrive, møte folk, lete etter den unike historien – i mer enn fire tiår. Ikke mange har vært så heldige.

Derfor synes jeg også det må være lov til å mimre litt denne helga. Skrivemaskina skal være en oppfinnelse fra 1700-tallet. De neste 300 årene skjedde få nyvinninger i avisverdenen utenom fjernskriver, fotoapparat, telefaks og elektriske skrivemaskiner. Men så, fra min start slutten av 1970-tallet og fram til nå har utviklinga gått med sjumilsstøvler. Så lenge du har mobildekning kan du sitte nær sagt hvor som helst i verden å legge inn tekst og bilde på ei digital avis når som helst. Jeg fikk være med så lenge at jeg kom dit. Hadde noen sagt det til meg 1. juni i 1979, hadde jeg nektet å tro dem.

Den gang ble jeg faktisk imponert over telefaksen vi hadde på kontorene her ute. Vi kunne sette inn ett og ett A4-ark i faksen og sende. Men man måtte få inn nytt ark i løpet av 30 sekunder for ikke å bryte sendinga. Telefonen var heller ikke automatisert her ute i 1979. Derfor måtte vi ringe opp de ansatte på telefonsentralen før ei fakssending. Der ble det satt ei «fakstopp» på pluggen så ingen uforvarende skulle bryte overføringa til redaksjonen i Namsos. Det skjedde likevel noen få ganger, og da var det i hive seg på telefonen med noen gloser til folka på sentralen. Noen av damene der husker det sikkert fortsatt, men vi er venner og ler av det i dag.

Telefaksen var så revolusjonerende at vi kunne sende teksten til en lørdagsreportasje på fire-fem minutter fra Rørvik – der jeg faktisk hadde mitt første kontor – og til Namsos. Alternativet var å sende A4-arkene i konvolutt med bussen til redaksjonen i trelastbyen før 15.00 om ettermiddagen. Bilder – eller film – måtte vi uansett sende med bussen om vi hadde fotografert til artikkelen. Det kunne holde hardt når det var dagsmøter i kommunestyret på Leka eller i Bindal. Teksten kunne vi imidlertid sende på telefaks helt til utpå kvelden.

Den mye omtalte deadline har endret seg fram og tilbake på disse årene. I nyere tid med direkte innskriving digitalt har jeg til tider opplevd deadline bortimot klokka 22.00 om kvelden. Rasjonalisering og endrede trykketider har så gitt siste leveringsfrist til papiravisa tidligere på kvelden igjen. Men da har vi for lengst vært på plass med nettavis, uten egentlig en publiseringsfrist.

Så lenge vi skrev artiklene på papir, var det typografenes privilegium å skrive stoffet inn på data da den epoken kom. Første gang jeg skrev direkte inn på datamaskin var sommeren 1982, da jeg var med og startet lokalavisa Ytringen. Redaktør Egil Hyldmo måtte faktisk søke Norsk Grafisk Forbund om dispensasjon for at hans eneste journalist skulle få skrive stoffet sitt inn på data selv. Ifølge Hyldmo var jeg derfor den første journalisten i Norge som fikk lov til dette.

Så det har vært interessante og spennende år, både som journalist og noen år som redaktør. Journalistikken i et lokalsamfunn er utrolig lærerik. Vi har i liten grad spesielle fagområder, du må dekke alt fra bedehuset, skyttersporten og sanitetsforeninga til politikk og næringsliv. Du får dermed en unik sjanse til å lære deg mye om ulike miljøer. Du lærer kanskje ikke mye om lite, men lite om mye. Det fineste er likevel at de treffer utrolig mange flotte mennesker og får et stort nettverk etter hvert. Jeg tror faktisk jeg har fått venner i de fleste miljø: kristne, sosialister, konservative, bønder, fiskere, byråkrater og idrettsmennesker. Og helt sikkert også noen uvenner.

Om noen tror vi pressefolk er iskalde og ikke tar noe inn over oss, så er det selvfølgelig feil. Og det blir verre med årene. Tragiske hendelser, dødsulykker og dramatiske skjebner setter spor. Jeg kan faktisk våkne om natta med ting jeg har sett gjennom fotoapparatet. Bilder jeg aldri kunne knipse, men som likevel har satt seg fast på netthinna. Noen jobber blir sittende i hukommelsen til evig tid. Jeg hadde blant annet kveldsvakt 22. juli 2011 og måtte etterpå også møte noen av de unge som kom traumatiserte hjem.

Men de gode minnene, gladsakene er heldigvis mange flere. Jeg håper selvfølgelig sakene mine har gleda flere enn de har irritert. Jeg har aldri ønsket å plage noen, men jeg vet at enkelte, kontroversielle saker jeg har vært nødt til å skrive selvsagt har provosert enkelte. Det hører med til jobben, dessverre.

Uansett, takk til alle jeg har hatt gleden av å samarbeide med.

Og takk for meg.