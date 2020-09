Sammen i gode og onde dager

Meninger

I sommer sikret KrF i regjering at alle par som ønsker det skal få bo sammen, selv om en av dem trenger hjelp på sykehjem. Å flytte det man eier og den man er til et sykehjem, er en enorm overgang, og kan oppleves som et vemodig tegn på at man er på vei inn i livets siste fase. Å skilles fra partneren sin gjør det ikke bedre.

Det handler også om noe mer enn overgangen for den pleietrengende. Er man så heldig å ha en partner som man har delt livet sammen med når man kommer opp i åra, er denne personen blitt en integrert del av din identitet, ditt livsvitne. Det siste man trenger når livet går mot slutten, er å miste den daglige kontakten med sitt fremste livsvitne.

Ja, man trenger medisiner og pleiehjelp, men ingenting erstatter en hånd å holde i, en som har tid til å snakke sammen om de virkelig store tingene. En å kysse om kvelden, en som kan gi blikk som forteller at «jeg er her». Og at man faktisk kan være der om morgenen også. For ektefeller som ikke er i stand til å komme seg på besøk til sykehjemmet selv, og ikke har noen som kan kjøre en, blir det ofte lenge mellom hver gang man får se sin ektefelle.

Forskning underbygger også argumentene for å holde partnere sammen. Michigan State University har funnet ut det vi allerede vet, at å ha en ektefelle nært påvirker eldres psyke til det bedre. Annen forskning viser også at det å ha et godt ekteskap kan forlenge livet. Når vi vet at de psykologiske effektene av å ha kjære nært, er det stabile parforholdet et forhold med enorm egenverdi i livets siste fase, som bør beskyttes.

De som har bestemt seg for å bo og leve sammen med noen, eller har inngått løfte om å være med dem i gode og onde dager, må få anledning til å holde det løftet. Det gjelder også hvis en av dem blir pleietrengende.