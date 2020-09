Meninger

Tusen takk for henvendelsen fra deg og KrFU! Ønskene deres om en mer rettferdig verden deles både av AtB, el-sparkesykkelselskapet TIER og oss. Det er gode og betimelige spørsmål og bekymringer du og Namsos KrFU har, og vi må stille krav til leverandørene rundt disse spørsmålene.

El-sparkesyklene i Namsos er et samarbeidsprosjekt mellom AtB og kommunen. AtB inngår anbudet med leverandør om syklene, og kommunen har ansvar for drift av tilbudet (vedlikehold, lading m.m.). Til driften har vi fått avtale med MN Vekst, som vurderer at dette er en god arbeidsoppgave for noen av deres ansatte. MN Vekst ser også muligheten for at syklene kan være et fint tilbud for turister i sommersesongen.

Gjennom anbudsprosessen som AtB har gjort har Namsos fått en leverandør, TIER Mobility GmbH, som har over 24 måneders levetid på el-sparkesyklene sine. TIER er opptatt av vedlikehold, reparasjon, gjenbruk og grundig resirkulering, og AtB har fått dette dokumentert i anbudet som er inngått om levering av el-sparkesykler.

I anbudet viste TIER sine klimaregnskap, og utregninger gjort av eksterne byrå. Dette viser at bransjen har kommet svært langt i å oppnå klimagevinst bare på det siste året. TIER var i tillegg fra 1. januar 2020 klimanøytrale. Totalt sett var dette deler av grunnlaget for at AtB valgte TIER som leverandør.

Når det gjelder utvinningen av mineraler fra Kongo, er dette noe AtB skal drøfte med TIER for å se hvordan denne problematikken kan adresseres på best mulig måte. Den beste måten er å jobbe med leverandørene og legge press på dem for å gjøre verdikjeden mer bærekraftig, slik at en unngår å havne i en situasjon hvor vi må slutte å bruke pc, mobil, el-sparkesykler og andre produkter som er avhengig av disse batteriene.

Når det gjelder el-sparkesykler, så kan det godt drøftes om disse er «nødvendige» i den forstand at folk heller ville ha syklet, gått eller reist kollektivt hvis el-sparkesyklene ikke fantes. Kanskje kan man like gjerne si at folk ville kjørt bil som alternativ? Namsos kommune ønsker å være med på et forsøk for å se om el-sparkesykler blir brukt, hvordan de brukes, og hvilke «ferdselsårer» som er mest populære. Og kanskje kan el-sparkesykler være et godt alternativ der hvor kollektivtilbudet er for dårlig, og et alternativ til dagens bilbruk på korte turer.

Ordfører Arnhild Holstad (Ap) og varaordfører Kjersti Tommelstad (SV)