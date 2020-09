Fjelloven 100 år og beiteproblematikk

Meninger

Indre Namdal og de store skog- og fjellstrekningene her framstod lenge som ukjente landområder og villmark. Etter hvert fikk de navnet Namseallmenningen. Ved deling av storkommunen Grong i 1923 fikk vestre del av Namseallmenningen, navnet Namsskogan. Å tidfeste allmenningenes opphav er ikke mulig, men de første skrevne lovreglene om allmenningsbruk finnes i Gulatingsloven og Frostatingsloven (fra 1000-1200 tallet).

I Namsskogan er det åtte statsallmenninger, til sammen 535.000 daa. Statsallmenningene har vært grunnlaget for bosetting gjennom ressurstilgang og rettigheter til beite, slåttemyrer, jakt og fiske i all tid. Fjelloven kom i 1920, og fjellstyrene i hele Norge feirer 100 år i år.

Beiteretten står sterkt i bygdenorge, også her i Namsskogan og er regulert i Fjelloven’s §2. Den sier:

«Rett til allmenningsbruk ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett. Retten skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturleg etter tida og tilhøva.»

Tap av beitedyr til fredet rovvilt er imidlertid stort. Myndighetene har utarbeidet forvaltningsplaner for rovviltet, der målet er å sikre rovviltets overlevelse, samt å sikre næringsdrift og aktivt bruk av utmarksbeite. Forvaltningsområdet for bjørn er i Namsskogan definert å ligge øst for E6 og innover mot svenskegrensa.

Den siste beitebrukeren på statsallmenningene i Namsskogan har tilhold vest for E6. Her utøves det næring og ressursutnyttelse på en urgammel rettighet, og myndighetene har sagt at ikke skal være bjørn her. Likevel er det stort sett bjørnens tilstedeværelse og skader i saueflokken som tar all energi og ressurser gjennom hele beitesesongen. Hvorfor er det sånn? Skal denne beitebrukeren også måtte slutte med sin næringsutøvelse på grunn av for store tap til bjørnene? Eller måtte slutte fordi det tar for mye energi og krefter å håndtere tap og ødeleggelse av saueflokkene?

Fjellstyret i Namsskogan er opptatt av at bruksrettene i Fjelloven står ved lag og styrkes. For fjellstyret handler dette om grunnleggende rettigheter fastsatt i lov. Fjellstyret aksepterer ikke at beiteretten ikke skal kunne benyttes, og anmoder om at myndighetene står for det de har sagt om at områder utenfor forvaltningsområdet for bjørn skal prioriteres beitedyr.

Fjelloven står stødig, og i et jubileumsår hadde også beitebrukeren fortjent en positiv oppmerksomhet. Fjellstyret takker alle beitebrukere for grunntanken om bærekraftig ressursutnyttelse i fjellet, for ivaretakelse av stier og leder, for stå-på-viljen, for å føre tradisjoner videre og for nytenkingen, og fortsatt bruk av beiteretten.

Namsskogan fjellstyre vil også framover arbeide for ivaretakelse av bruksrettene i statsallmenningene, fordi det kommer noen etter oss.

Godt Jubileumsår!