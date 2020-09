Det haster nå! 

Meninger

Moria brenner og verden er full av folk på flukt. Samtidig har mange norske kommuner fått beskjed fra myndighetene om at behovet for å bosette flyktninger i norske kommuner i år er redusert.

Etter brannene i Hellas, står budskapet «Evakuer Moria», enda sterkere enn før. Dette er en varslet katastrofe, vi snakker om en flyktningleir hvor folk har gått innesperret med sykdom og forferdelige sanitærforhold i årevis. Det var et spørsmål om tid når noe som dette kom til å skje. Nå har hjemmet til 13 000 asylsøkere brent ned, og katastrofen er et faktum. Regjeringens svar er å hente 50 av dem. Dette er visst bestemt for en stund siden, men de har ventet på rett tidspunkt. Det fins få ord for å beskrive hvor svak respons dette er på en stor humanitær krise.

Situasjonen på Lesvos har vært kritisk lenge. Siden 2015 har øya tatt imot asylsøkere som kommer sjøveien fra Tyrkia. Ved utgangen av 2019 bodde det i overkant av 21.000 mennesker i de ulike leirene. Rundt 13.000 av de oppholder seg i Moria-leiren. Den ble opprinnelig bygget som en flyktningleir med kapasitet til 3000 mennesker. 50 prosent av innbyggerne er kvinner og barn og nærmere 1000 er enslige barn uten slektninger.

Vårt budskap er klart. Vi krever at Norge tar et mye større ansvar for å ta imot mennesker fra Moria. Kommune-Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger, vi har både ressurser, ansatte og lokalsamfunn som kan ta imot personer fra Moria og andre steder på en god måte. Nå må vi vise hva slags land vi ønsker å være, og hvordan vi som nasjon stiller opp for våre medmennesker. Regjeringen må nå handle, i den prekære situasjonen som har oppstått.



Det haster. Vi har ingen tid å miste. Vi har ingen å miste.