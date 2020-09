Meninger

De siste ukene har flere debattert MNA (Midtre Namdal avfallsselskap) sin etablering på Spillum industriområde. Et tema som har druknet i debatten, er at etableringen er et ledd i utviklingen mot en sirkulær økonomi og et grønnere samfunn.

I en sirkulær økonomi er avfall ressurser og ikke søppel. Søppel er derimot avfall som ikke er håndtert på en riktig måte. Når økonomien er sirkulær, skal disse ressursene forbli i økonomien lengst mulig. Poenget med å utvikle samfunnet mot en sirkulær økonomi er at råvarebruk, avfall, utslipp og energibruk skal reduseres til et minimum.

Ved å etablere MNA på Spillum industriområde tas det i Namdalen ytterligere skritt i retning av en sirkulær økonomi. Ifølge Arcon Prosjekt sin rapport vil flytting av anlegget fra Stormyra til Spillum redusere bilkjøringen fra Namsos og Overhalla med 1 392 139 km, og CO2-utslippet vil reduseres med 181 tonn. Etableringen av omlastingsanlegget på Spillum er derfor et klimatiltak som reduserer både utslipp og energiforbruk.

Selskapet redegjorde selv for prosessen, vurderingene og det enstemmige vedtaket i representantskapet i NA den 12. august i år. Et vedtak Namsos kommunestyre støttet enstemmig, da det vedtok å kjøpe tomten som MNA enten kan kjøpe eller leie. Selskapet presenterte også hvordan det moderne og lukkede anlegget vil evne å håndtere lukt på måter de ikke klarer i dag. MNA beskrev videre hvordan dagens avfall enten blir til nye produkter som papir, metall og plast og trefiber, eller blir gjenvunnet til energi som brukes til oppvarming av hus. Selskapet fikk fram hvorfor moderne avfallsanlegg er Norges største bidragsytere til en sirkulær økonomi.

Et tilleggsmoment ved å etablere MNA på Spillum, er å gi anlegget en strategisk plassering nært en havn. Fremover vil det være en fordel, når stadig mer transport skal skje sjøveien. Å samlokalisert MNA sine ansatte, med Retura NT AS og med nærhet til andre bedrifter legges forholdene til rette for nytenkning og ytterligere bidrag til et mer miljøvennlig samfunn. Kanskje kan vi i Namdalen utvikle et nettverk ala Thamsklyngen i Orkanger, hvor ulike bedrifter bruker hverandres avfall som råvarer for å produsere nye produkter.

For Namsos SV er etablering av MNA sitt anlegg på Spillum et skritt mot en økopark på Spillum. Vi ser det som et lokalpolitisk tiltak mot et grønt skifte i Namdalen.