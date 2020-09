Meninger

Kjære Erna.

Jeg skriver åpent til deg fordi jeg er redd. Jeg så og hørte deg på Dagsrevyen i går kveld, jeg så at du også er redd, men jeg tror ikke vi er redd for de samme ting.

Du nevnte ikke Moria leiren og den brannen som utsletter det meste av liv for de som har bodd der. Ved flere anledninger har jeg hørt Sylvi si: " Vi kan ikke ta i mot flere asylsøkere og flyktninger. Dette vil ødelegge den velstand vi har bygget opp!" "Enig" sier Siv, Enig sier FRP. Du svarer med å nikke smilende til dette partiet og ønsker dem velkommen tilbake i regjering. En god venn spør meg: "Hvor lenge kan vi ha håp?" Jeg vet ikke, men jeg vet at håpet i en slik situasjon kan fort gå over i hat. Jeg frykter fremtidens barn, de som vokser opp i disse kriseleirene. Hvilke verdier skal vi gi dem når de blir møtt med avvisning og våpen dag etter dag, år etter år? Hva slags velferd er det vi skal beskytte?

Og jeg frykter framtiden for våre barn. Vi verner om egne vrakrester i et liv skapt av falske drømmer der egoet får fritt spillerom uten kjærlighet, uten håp, men med valutakurs og og synkende oljepris. Vi må ha mer olje, sier Sylvi, sier Siv og Frp. Du nikker smilende mens du overlater brennende barnefamilier til Hellas og dine meningsfeller i Europa. Og hvor går vi med skammen? Den som vokser mer og mer inne i oss fordi vi kommer fra Norge.





Med et snev av håp fordi jeg bor i Namdalen