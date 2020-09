Men, ærlig talt... FEMTI!?! REALLY?!?! BARE - FEMTI?!?

Meninger



Har du meget så gled deg, og la mange få med deg

Har du blott et stykke brød, del den dog med sult og nød

Og har du en liten smule, del den så med himmelens fugle

Dette er slik jeg husker en av sangene jeg lærte, den korte tiden jeg gikk på Steinerskolen. Ikke sikkert det er helt ordrett, men dét er nå så...

I industri-landet Norge forhandler vi nå blant annet om koronavaksine og antall Moria-flyktninger. «Han lave» (som også min far liker å omtale ham som), er usedvanlig opptatt av å bemerke hvor ekstra hardt han nå har vært nødt til å jobbe (for å sikre oss vaksiner) - just fordi vi ikke er medlem av EU.

Noe vi i grunn på sett og vis uansett er, takket være handelsavtalen blant andre vår statsministerkandidat nummer to - til neste års stortingsvalg - stod i bresjen for å få i havn. For meg, personlig, blir valget mellom statsministere neste år - valget mellom to onder. Beklager, men det er nå engang slik jég ser det.

Dersom flertallet innen Arbeiderpartiet faktisk står fast ved grunnideologien - er det likevel bedre, etter mitt personlige syn, enn å fortsette å la kapitalistene stå ved roret. Å stemme til venstre, høyre eller midt imellom - er uansett bedre enn å stemme blankt...eller...enda verre...å la være å stemme - i det hele tatt.

Vi nordmenn har som plikt å ivareta både ytringsfrihet og demokrati. Vi vet egentlig ikke hvor godt vi faktisk har det, selv ikke de verste nett-troll iblant oss. Vi er jo glade i å klage. Men, skal man ha tyngde/grunn til å kunne klage - fordrer det, etter mitt syn, blant annet i det minste at man har forsøkt å bruke sin stemme...i de tilfeller den faktisk har kunnet utgjøre en konkret/den minste forskjell.

Her i Norge har vi uhorvelig mye å være takknemlige for/over, selv om jeg på det sterkeste har full forståelse for at mange føler på urett. Klasseskillene øker, og med det følger urett-følelsen og mindreverdighetsfølelsen. Evner du ikke å passe innenfor gitte firkant/ramme, og med det blant annet samle opp nok pensjonspoeng - har du jaggu meg deg selv å takke.

Tilbake til «han lave», ikke for det - han kommer nå og da med mye fornuftig. Denne godslige figuren som faktisk på flere vis også minner meg aldri så lite om Gollum. Det som tirrer meg mest, er vel hovedsakelig det faktum at vedkommende sogner til helt motsatt prinsipp og ideologi - enn den jeg selv har sluttet meg til ... siden barndommen.

Jeg skulle egentlig aldri inn i politikken, som barn besluttet jeg at det ikke var noe for meg. Jeg kunne ikke godta å skulle måtte lyve for folk. Og med å lyve, mente jeg da blant annet det å stå foran folk og gi løfter man ikke kunne holde.

Takket være mine foreldre, spesielt min mor - da hun studerte kjønn og politikk ... fikk jeg tidlig «forståelse» av hva politikk dreide seg om. Trodde jeg, i hvert fall. Men, for den del, det jeg har erfart så langt ... har jo egentlig faktisk kun bekreftet grunnforståelsen.

Lokalt ble jeg lokket inn i et parti i forbindelse med kommunevalget i 2015 («mitt» parti har ikke hatt lokal-lag her, før høsten 2019). Jeg ble medlem av et parti jeg anså å meg selv å være såpass enig med, tross min fundamentale røde rot, at jeg ikke måtte gå alt for mye på akkord med meg selv for å kunne være medlem. Hovedlederen den gangen (i tillegg til vedkommende som ble lokallagsleder) var ikke minst i tillegg en såpass god foregangsfigur, i mine øyne - at det gikk greit å blant annet svelge påstander om at mitt partimedlemskap betød at jeg var abortmotstander og imot homofilt ekteskap. Noe jeg definitivt ikke er, og heller håpet å kunne bidra til å kunne forandre, blant mye, innad i partiet. Selvfølgelig med en realistisk finger godt plantet i jorden.

Om enn det forblir ved illusjonen, har det som menneske stor betydning å føle at man er med på å gjøre en forskjell – uavhengig av hvilken grad.

Okke-som... Da partiet valgte sin nye leder, nasjonalt, ble det dog tuen som veltet lasset - for min del. Men det aktive engasjementet innen politikken hadde slått såpass rot i meg - at jeg klarte ikke nøye meg med å melde meg ut - uten å gå over i noe annet. Lokalt ble valget deretter å sogne til et parti som er opptatt av distrikt og landbruk. Noe jeg også er.

For å gjøre den historien kort, enda flere tuer der førte til at lasset veltet mot å heller være med på å opprette et lokallag for det partiet jeg var og ér aller minst uenig med. Det skal godt gjøres å være hundre prosent enig med et parti-program - men min største prosent har vært og blir stadig liggende der jeg befinner meg nå. Med mindre jeg oppretter et eget parti, men det ville nok aldri komme seg over sperre-grensen - uansett.

Vi står nå fortsatt i en korona-krise, en krise jeg billedlig ser for meg som b-gjengen (med korona-virus til hode) - sugende fra bingen til Onkel Skrue (hvilke hoder jeg der ser for meg, skal jeg ikke utdype). Kunsten blir å forvalte ressursene på en måte som gagner fellesskapet, før bingen er fullstendig tappet for midler. (Les; helse- og omsorgsarbeidere, lærere, kulturarbeidere, med mer, opp og i mente).

Mye av midlene forsvinner også til en b-gjeng med «grønne» hoder. De som blant annet fronter den såkalt rene og fornybare (særdeles ustabile) vindkraften. Det eneste rene og fornybare, er selve vinden (med mindre den er full av forurensning og/eller skadelige mikrober med mer, vel å merke).

Men... Vindkraftdebatten minner meg dessverre alt for mye om EU-debattene jeg hadde i skolegården da jeg var barn. Mine argumenter ble kort og godt punktert og avfeid med hovedargumentet; «det blir billigere godteri». I stedet for å fortsette å stange hodet i veggen og sløse energi, fristet det da å heller bare levere en tannkremtube og gå videre.

Allerede før jeg valgte å aktivt gå inn i motstandskampen (vindkraft) - visste jeg jo egentlig at slaget var tapt. Det skal godt gjøres å klare å vinne over såpass mektige og kløktige krefter. «Enhver feiging kan utkjempe en kamp når han er sikker på å vinne; men vis meg den som har mot til å kjempe når han er sikker på å tape.» (George Eliot)

Jeg gikk personlig fra å være lunkent «for» (fordi jeg oppriktig trodde at det er/var av de beste løsningene vi så langt har - til blant annet å kunne fase ut oljen) til totalt imot. Ikke minst da jeg fikk som oppgave å skrive om «Vindturbiner - fra vugge til grav». Jeg vet selv hva som ligger til grunn for det min egen bakgrunnsundersøkelse førte til av innsikt og forståelse, med det er heldigvis min personlige krenkelses-terskel særdeles lav. Uansett hva som måtte påståes å være faktuelt riktig eller eventuelt avfeies som propaganda.

Krenkelses-terskelen er i grunn temmelig lav, uansett, på godt og vondt. Kall det gjerne mestrings-strategi. Grensen går dog likevel ved #meetoo relaterte utsagn og handlinger. Å skulle utdype hva jeg her mener, måtte i så fall bli i et annet innlegg.

Tilbake til Moria. Jeg har lenge lengtet etter oppdateringer via nyhetssendingene til NRK... siden jeg aktivt har tatt pause fra andre medier. For den del har jeg gjerne villet se/høre mer om stoda både i Moria, Beirut/Libanon, Hviterussland og så videre... fremfor mye annet av det nyhetsredaksjonen velger å prioritere.

Ja, å hjelpe flyktninger, eksempelvis ved å ta dem til oss - det sender slike og slike signaler... Men... Hva så? De færreste ville valgt å sette sitt og/eller andres liv i fare på den måten – uten at det var skjellig grunn. Unntakene finnes selvfølgelig, men det gjør det innen omtrent alt. Verdien av menneskeliv settes til stadighet opp imot hverandre. En oppveiing vi jo egentlig vet at ikke minst de blå til stadighet bedriver; alt har en prislapp/en profittjakt-verdi.

Skal tro hva Oskar Schindler hadde sagt til måten vi velger å «forvalte» menneskeliv.

Men, ærlig talt... FEMTI!?! REALLY?!?! BARE - FEMTI?!?