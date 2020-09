«Det vil være et nederlag for klimaet.»

Meninger

Hurtigbåtsambandet mellom anløpene i Namsos – Leka – Nærøysund har alltid vært en del av livsnerven for befolkninga langs Namdalskysten. Blant dem er pendlere, skoleelever og dem som har ulike ærend på Sykehuset Namsos. For å nevne noen.

Etter at trønderfylkene fant hverandre og ble til Trøndelag fylkeskommune, fikk AtB AS oppgaven som kollektivtransport-forvalter for Trøndelag. En omfattende og krevende oppgave som har hatt sine barnesykdommer. I første rekke rammer dette passasjerene, spesielt i distriktene.

Nå stormer det rundt hurtigbåten «MS Fjord Viking». Den ble satt i drift 1. februar i år og eies av Vidar Hop skyssbåter AS. NA bringer nå nyheten om at alle skipsførere som startet på båten i februar har sagt opp sine stillinger.





Blant årsakene til det, oppgir de at båten ikke er tilpasset kaiene. Det stilles spørsmål om en del av sikkerheten om bord og bruken av båten for rullestolbrukere. En av skipsførerne mener at hurtigbåttilbudet er en hån mot kystbefolkninga og sier at båten ikke er egnet for Namdalskysten.

AtB tilbakeviser disse påstandene og kan vise til at båten er godkjent av sjøfartsmyndighetene. De opplyser at regulariteten er like god siden 1. februar og fram til nå sammenliknet med samme tidsrom i fjor. De understreker at de og rederiet tar sikkerheten på alvor.

Vi har ingen grunn til å tvile på det AtB og rederiet sier om at sikkerheten til passasjerene vil bli ivaretatt til enhver tid. Likevel vil nok mange mene at det blir for enkelt å hoppe bukk over fagkunnskapen til skipsførerne.

Hvis båten ikke er tilpasset kaiene og personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med å benytte seg av kollektivtilbudet, bør det ordnes opp så raskt som mulig. For hvis kollektivtilbudet svekkes ved ujevn regularitet, priser og dårlig komfort om bord, vil passasjertallet kunne synke. Flere vil da ta i bruk privatbil og med synkende inntekter, er det en reell fare for passasjerbåtens eksistens i framtida.

Det vil være et nederlag for klimaet og en svekkelse for befolkninga langs Namdalskysten.