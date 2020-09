Meninger

I den digitale avisa (NA) kunne vi lørdag 12. september lese følgende: Garanterer for 27 millioner kroner i lån

Namsos kommunestyre har vedtatt å stille kommunal garanti for lån til rehabilitering av Abel Meyers gt. 10 – Forsikringsgården i Namsos sentrum. Handelen av denne prektige bygården er gjort, og det er naturlig at kommunen ønsker å tilrettelegge for eget bruk.

Kommunestyret har vedtatt å kjøpe alle aksjer i gården. Investeringsrammen er på 85 millioner kroner til kjøp og rehabilitering. For å unngå betydelige kostnader i skatt og dokumentavgifter foreslår kommunedirektøren (rådmannen) at Forsikringsgården AS videreføres som driftsselskap for eiendommen. Ved å gjennomføre diverse juridiske og økonomiske ”krumspring”, spares betydelige utgifter.

Det er sjokkerende at kommunedirektøren legger fram en slik saksinnstilling med oppskrift på hvordan Namsos kommune kan unndra seg skatte- og avgiftsbestemmelser. Det er en kjent sak at de som har resurser, har også muligheter til skatteunndragelser.

At Namsos kommune, som har vist stor interesse for skattlegging av private eiendommer, skal benytte seg av mulighetene er sjokkerende. ”Den lille mann” har ikke disse muligheter til å unndra seg de skattepålegg som stat og kommune pålegger den enkelte person og eiendom.

Loven sier at skatteunndragelse skal straffes med tilleggsskatt som straff. Vi må gå ut ifra at den handlemåten som her er skissert er innenfor lovens rammer. Alle som kjenner Namsos kommunes historie, kjenner også byens politiske historie. Namsos har vert sosialistisk styrt siden krigen. Etter siste kommune-sammenslåing er den fortsatt sosialistisk styrt. For ca. 15 år siden fikk vi eiendomsskatten etter et kommunalt vedtak.

Loven skal gjelde for alle, ikke bare den enkelte innbygger, men også Namsos kommune.