Meninger

Kravet har vært og er, at alle skal akseptere likekjønnet seksuelt samliv, og se på dette samlivet på samme måte som på et heterofilt samliv. Pressgrupper har fått tilgang, med sin propaganda, på barna i Norge helt fra barnehage alder av, og nå har de også fremmet krav om lik rett for homoflagget som for det Norske i kommunenes flaggstenger.

For ikke å bli hindret i sin agenda har lobbyister fått fram et forslag om «Hatkriminalitet». Dette skal det stemmes over i stortinget nå 17. september, og våre representanter der vil avgjøre om det skal bli straffbart å snakke sant om vårt biologiske opphav. Det kan bli kriminelt, og vi skal kunne straffes, for å si noe som en annen opplever krenkende.

Vi som folk må stå opp og advare våre representanter mot dette. Vi må advare mot å dømme mennesker med straff for deres meninger.

Å dømme mennesker til fengsel eller gi bøter for meninger, hører til i totalitære stater der diktatoren eller et diktatorisk styre regjerer.

Har vi kommet så langt i Norge at et menneske skal ilegges straff for å si at en mann er en mann når han ønsker å framstå som kvinne? Eller si at en kvinne er en kvinne når hun vil være mann? En ting er å oppleve seg krenket når noen sier noe stygt og fornedrende. Det er ikke ønskelig at mennesker er onde mot hverandre, og det gjelder for alle, uansett hvem vi er. Hvordan vi skal behandle hverandre må læres fra vi er barn. Noe annet er å sette denne kjønnsideologien i høysete, og la den styre i landet vårt.

En ting er sikkert når det kommer til oss mennesker; vi er født, enten som jente eller gutt. Denne identiteten fikk vi da mammas eggcelle ble befruktet av pappas sædcelle. Dette er et vitenskapelig faktum. Vi har enten to x kromosomer i kroppens genetiske system, eller så har vi et x og et y kromosom.

Det farlige og destruktive med denne loven er at den kan lovfeste en løgn om kjønn. En blir straffet for å snakke sant om den biologiske virkeligheten.

Ideologier skifter med meningsbærere til en hver tid; og preges av de som roper høyest og som får mikrofonen av de forskjellige mediene. Det ødeleggende tas til et sterkere nivå når motstand mot denne ideologien skal straffes slik det nå er forslag om.

Å mene noe uten å bli straffet, fengslet eller drept, er en dyrebar gave vi har i Norge. La aldri noen ta i fra deg den.