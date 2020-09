Oppstart av prosjektet «Trivsel og glede» i Rørvik

Meninger

Inntil 12. mars i år var det full aktivitet også i mitt private prosjekt «TRIVSEL OG GLEDE» med opptil 70 direkte og indirekte årlige trivselstiltak for eldre, syke og enslige på sykestua, Soltoppen og Viknatunet i Rørvik.

I over et halvt år har det imidlertid som kjent vært svært så store restriksjoner for slike tiltak, inntil jeg for tre uker siden av kommuneoverlegen fikk klarsignal til beskjeden oppstart for beboerne på Viknatunet, og kun dem, og ingen adgang for familie, støttekontakter, besøkende eller hjelp til program utenfra etc.

Gleden er likevel veldig stor for samtlige beboere, når vi nå er i gang med hyggekvelder hver søndag ettermiddag. Helgene føles nemlig for svært mange de lengste i uka.

Innholdet på disse arrangementene vil varierer fra digitale bilde-kåserier, «Mini-bingoer», samt program med variert innhold («Blandadrops»). Enkel servering hører også med. Til slutt på hvert arrangement blir det til stor spenning trukket ut en Søndagspresang til en av de oppmøtte.

Kan endelig fortelle at på vår samling sist søndag var det rekordoppmøte, da hele 16 av samtlige 20 beboere på Viknatunet møtte, hvilket lover godt for arrangementene videre utover høsten.

Som prosjektleder er det nå mitt store håp at det om ikke lenge kan bli gitt lignende tilbud til Sykestua og Soltoppen.