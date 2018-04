Fv 771 i Nærøy stengt etter steinras

Mini

NÆRØY: Store deler av vegbanen ved Kvernan, på strekninga Salbotnkorsen - Bogen, har rast ut som følge av steinras.

Raset skjedde ca. klokka 19.00 onsdag kveld.

Vitner forteller til NA at raset er rundt 50 meter bredt, og politiet opplyser at vegen ikke er kjørbar.

Det er mange som jobber på Kolvereid som blir rammet, i tillegg til blant annet post og melkebil.

Det er omkjøring ved Saltbotnkorsen, Bogen og ved krysset mellom Fv 802 og Fv 17.

Vitne til raset

Beboere på den andre siden av fjorden ble vitne til det store raset.

- Vi hørte at det braket veldig, og kikket rundt for å se hva det var. Da så vi at det løsna i fjellet og at det ble en stor røyksky, forteller Frida Isadåra Årseth til NA.

Kun sekunder etter at raset gikk kom det trafikk på stedet.

- Maks et halvt minutt etter at raset gikk kom det en bil kjørende, forteller Årseth.

Se video her! (Kreditering: Frida Isadåra Årseth)

Omkjøring

Umiddelbart ble nærmeste nabo til raset varslet, og vedkommende fikk raskt satt opp provisoriske sperringer.

Øyenvitnene forteller at bilene som kommer til rasstedet nå snur og kjører tilbake.

Naboer i rasområdet opplyser til NA at det også kom et etterras på stedet, som også var ganske stort.

Stort ras i 2006

Det er ikke første gang det raser i dette området. I mai i 2006 løsnet store steiner og løsmasser fra Kvernahatten mellom Kvernan og Sømliøya i Nærøy kommune.

Med stor kraft dro steiner så store som hus med seg enorme masser over Fv 771 og ut i Årsetfjorden.

Den gang anslo politiet og Statens vegvesen at bredden på raset var cirka 150 meter.